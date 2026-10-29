Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prodotti alimentari scaduti e non conformi sono stati sequestrati durante controlli in alcuni esercizi commerciali. L’operazione è stata svolta ieri a Faenza dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Locale e dall’AUSL della Romagna per tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle regole. Le verifiche hanno interessato diversi negozi della zona, con particolare attenzione alle attività di vicinato. Gli accertamenti hanno riguardato le condizioni igienico-sanitarie, la conservazione delle merci e le informazioni fornite ai consumatori sui prodotti in vendita.

Controlli a Faenza: etichette senza indicazioni in italiano

In un esercizio pubblico gli operatori hanno trovato sugli scaffali numerosi alimenti preimballati con etichette soltanto in lingua straniera. Mancavano le indicazioni obbligatorie in italiano, necessarie per informare gli acquirenti sugli ingredienti, sugli allergeni e sulle modalità di conservazione.

Per l’irregolarità è stata contestata una violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231/2017, la norma nazionale che disciplina etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. La sanzione prevista va da 500 a 4000 euro.

Carne e pesce oltre la scadenza

Ulteriori criticità sono emerse nei locali destinati allo stoccaggio e alla conservazione. Gli agenti e il personale ispettivo hanno rinvenuto e bloccato decine di chilogrammi di carne e pesce: i prodotti erano scaduti e non rispettavano le norme vigenti sulla sicurezza alimentare.

Gli alimenti, giudicati in pessimo stato di conservazione e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, sono stati sequestrati per impedirne la vendita e l’immissione sul mercato. Per queste violazioni è stata contestata la norma comunitaria, in particolare l’articolo 137 del Regolamento UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle verifiche sulla catena agroalimentare.

Controlli anche nei prossimi giorni

L’intervento ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine e gli enti di controllo. L’obiettivo, riferisce la Polizia, è proteggere i cittadini dai rischi legati al consumo di alimenti alterati o non tracciabili e tutelare gli operatori che rispettano le regole dalla concorrenza sleale. Le autorità competenti proseguiranno gli accertamenti nei prossimi giorni e intendono estendere i controlli ad altri esercizi della zona. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza, insieme alla Polizia Locale e con il supporto dell’AUSL della Romagna.

Polizia