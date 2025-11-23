Carne scaduta e rimessa in vendita al centro di un'inchiesta di Report, la merce manipolata e ricongelata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carne scaduta proveniente da vari Paesi veniva scongelata, lavorata e ricongelata, spesso in condizioni igieniche critiche, per poi essere rimessa sul mercato: a denunciarlo è il programma di Rai3 “Report” in un’inchiesta sul macello Bervini di Pietole. Il servizio sottolinea profitti ottenuti a scapito dei consumatori e controlli quasi sempre annunciati.

L’inchiesta a “Report”

L’inchiesta sulla carne scaduta e rimessa in commercio è nella scaletta della puntata di “Report” di domenica 23 novembre, in onda su Rai3.

L’indagine di Giulia Innocenzi, dal titolo evocativo “Non si butta via niente”, si svolge all’interno dello stabilimento Bervini di Pietole, nel Mantovano, un’azienda che tratta ogni anno circa 200 milioni di euro nella lavorazione di carni importate.

ANSA

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di “Report”

Carne scaduta congelata e rilavorata

Secondo l’inchiesta, in azienda venivano gestiti lotti di carne giunti da Uruguay, Nuova Zelanda, Romania, Ungheria, Ucraina e perfino da scorte militari provenienti dall’Egitto.

Pur essendo scaduta, la carne veniva scongelata, manipolata e nuovamente congelata per essere reimmessa in commercio. Gli operai raccontano che l’aspetto e l’odore erano talmente sgradevoli da renderla “nera e nauseante”.

Gli esperti intervistati ricordano che il freddo non elimina i batteri e che l’immersione in acqua calda accelera la proliferazione di microrganismi come listeria e salmonella.

La scarsa igiene nello stabilimento

Il servizio mostra anche situazioni igieniche critiche: pezzi di carne che toccano il pavimento e vengono riposizionati nei contenitori, superfici di lavoro impregnate di sangue, armadietti invasi dagli scarafaggi.

Si tratta di condizioni che incrementano ulteriormente la carica batterica. Nonostante ciò, dopo aver eliminato la parte più compromessa, i prodotti venivano re-etichet­tati con nuove scadenze.

La risposta dell’azienda

L’azienda Bervini ha risposto che la legge permette di congelare carni fresche refrigerate prima che scadano, ma le immagini raccolte da “Report” dimostrano pratiche ben lontane dal rispetto delle norme.

Bervini, secondo quanto emerge dal reportage, avrebbe quindi mascherato un sistema di recupero che metteva a rischio la sicurezza alimentare.

Se da un lato, come ha spiegato Innocenzi a Il Fatto Quotidiano, rimettere in commercio carne destinata alla distruzione significa profitti evidenti, la pratica espone i consumatori a probabili pericoli.

Resta da chiarire come sia possibile che azioni del genere non siano mai emerse in precedenza: secondo la redazione di “Report”, ciò è possibile solo in caso di totale assenza di verifiche a sorpresa.