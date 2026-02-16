Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 678.907 articoli sequestrati e 7 soggetti segnalati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di Brescia, dove sono stati individuati prodotti non conformi agli standard di sicurezza in vista delle festività del Carnevale. L’intervento è stato finalizzato a tutelare la salute pubblica e il mercato legale, come previsto dalla normativa vigente.

Controlli intensificati in vista del Carnevale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Brescia ha predisposto una serie di controlli straordinari in occasione dell’approssimarsi delle festività carnevalesche. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di verificare la sicurezza dei prodotti destinati alla vendita, con particolare attenzione a maschere, costumi, parrucche e accessori tipici di questo periodo.

Sequestrati quasi 679mila articoli non conformi

L’attività ispettiva ha interessato numerosi esercizi commerciali distribuiti su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo i comuni di Brescia, Bedizzole, Castel Mella, Darfo Boario Terme, Mazzano, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pisogne e Vobarno. Nel corso dei controlli, i militari hanno individuato e sottoposto a sequestro 678.907 articoli tra maschere, parrucche, costumi e accessori vari, risultati non conformi alle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza dei prodotti.

Violazioni della normativa e rischi per la salute

Nel dettaglio, i prodotti sequestrati sono risultati privi delle indicazioni minime obbligatorie in lingua italiana, come richiesto dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). In molti casi, è stata riscontrata l’assenza del marchio “CE” o la sua apposizione indebita su articoli di qualità scadente. Tali irregolarità rappresentano un rischio concreto per l’ambiente e la salute pubblica, poiché i materiali utilizzati potrebbero non essere stati sottoposti ai necessari test di sicurezza, esponendo i consumatori a possibili reazioni allergiche, infiammabilità o altri pericoli.

Sanzioni amministrative per i titolari delle attività

A seguito degli accertamenti, 7 soggetti titolari delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio locale. Le sanzioni amministrative previste possono raggiungere un importo massimo di 210.000 euro, in conformità con la normativa vigente. L’azione della Guardia di Finanza si inserisce in un più ampio contesto di tutela della legalità economica, volto a proteggere i cittadini e il mercato dalla concorrenza sleale e dalla diffusione di prodotti insicuri.

Obiettivi dell’operazione: tutela della salute e del mercato

L’operazione della Guardia di Finanza di Brescia mira a salvaguardare la salute dei cittadini e a difendere il tessuto produttivo italiano. L’immissione sul mercato di prodotti non sicuri e a basso costo, infatti, danneggia le imprese che rispettano le regole e alimenta fenomeni di lavoro nero, evasione fiscale, riciclaggio e criminalità organizzata. L’intensificazione dei controlli in occasione del Carnevale si inserisce dunque in una strategia più ampia di contrasto all’illegalità economica e di promozione della sicurezza dei consumatori.

IPA