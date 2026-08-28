Caro alimentari e stangata per le famiglie, fino a 70 euro in più per la spesa tra cibi e bevande

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il rientro dalle ferie sarà difficile per molte famiglie italiane, che si troveranno a fare la loro prima spesa dopo il ritorno a casa con un aumento dei prezzi. Nei prossimi tre mesi il Codacons stima aumenti pari a 70 euro in più a famiglia. Se una famiglia con due figli in media spende circa 2.315 euro a trimestre per l’acquisto dei beni alimentari, ipotizzando un aumento del 3% si concretizza un extra di 70 euro al nucleo. Un incremento su cibo e bevande che complessivamente costa alle famiglie italiane 420 milioni di euro in tre mesi.

Aumenta il costo del carrello

Il Codacons ha elaborato una stima provvisoria sull’aggravio per il carrello della spesa di milioni di italiani. Al ritorno dalle ferie la spesa per i prossimi tre mesi potrebbe costare il 3% in più: un’inflazione alimentare che segue i ritmi di una crisi dei carburanti e del periodo di alte temperature che ha stravolto l’estate 2026.

Riguardo ai numeri, il Codacons stima che in media una famiglia con due figli spenda circa 2.315 euro a trimestre per l’acquisto di beni alimentari. Ipotizzando un aumento dei listini alimentari generalizzato del +3%, si concretizza un aumento di costo extra di circa 70 euro a nucleo familiare.

Complessivamente, tra cibi e bevande, l’aumento comporta un esborso per le famiglie italiane di circa 420 milioni di euro in più per il prossimo trimestre.

L’escalation dei prezzi

Come sottolinea Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons, bisogna capire come evolverà la situazione internazionale nelle prossime settimane: i dati potrebbero addirittura essere al ribasso.

L’escalation dei prezzi è data dall’aumento del costo dei carburanti e dell’energia registrato nell’ultimo mese di agosto. “Un rialzo dei listini dei prodotti trasportati, in primis gli alimentari, si prolungherà per tutto l’autunno”, sottolinea Di Ascenzo.

Aumenti a cui, prosegue nel suo commento alla stima, “si aggiungono i costi diretti per i rifornimenti di carburante alla pompa, con una costante erosione del potere d’acquisto delle famiglie che porta a una riduzione dei consumi“.

La causa climatica

Oltre alla crisi dei carburanti e dell’energia, un altro fattore che spinge i prezzi verso l’alto è il clima. Infatti le previsioni meteo dell’estate e quelle del prossimo anno segnalano un aumento delle temperature con ricadute ancora tutte da calcolare. Certo non si può parlare dell’arrivo del Super El Niño in Europa, non in termini diretti.

Però, indirettamente, tutti i prodotti che provengono dai paesi colpiti aumenteranno di prezzo. Infatti El Niño può causare siccità in alcuni territori e alluvioni in altri: in ogni caso il raccolto rischia di subire riduzioni o di essere del tutto rovinato.

Anche in Europa si profila una contrazione della produzione dei cereali, dell’olio d’oliva e dello zucchero. Una crisi che avviene nello stesso periodo nel quale c’è carenza di fertilizzanti, che transitano insieme al petrolio nello stretto di Hormuz.