Caro benzina, Dario Nardella provoca il governo: l'eurodeputato del Pd arriva al distributore a cavallo
La protesta sui social contro l’aumento dei prezzi dei carburanti
L’eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui arriva a cavallo davanti a un distributore di benzina, per protestare contro l’aumento dei prezzi dei carburanti. Le immagini mostrano una stazione di rifornimento con prezzi superiori ai 2 euro al litro sia per benzina, sia per diesel. “Con questi prezzi non ci resta che lui”, ironizza Nardella accarezzando l’animale. Poi, riferendosi alla sospensione del bollo auto approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, aggiunge: “Altro che bollo”.