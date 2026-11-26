Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Perquisizioni e sequestri nell’ambito delle indagini sulle proteste contro il caro carburante. La Polizia di Stato, su disposizione della Procura, ha eseguito i provvedimenti nei confronti di sette soggetti residenti in provincia di Foggia, indagati per aver organizzato blocchi stradali e commesso furti e danneggiamenti nel corso delle manifestazioni dello scorso ottobre.

Le indagini sui blocchi stradali a Foggia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i decreti hanno riguardato perquisizioni e sequestri locali, sui veicoli e personali. Le indagini sono state condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile, dalla DIGOS e dalla Polizia Stradale. Gli investigatori avrebbero ricostruito il ruolo degli indagati, sospettati di essersi associati per organizzare, promuovere e realizzare un numero indeterminato di reati durante le proteste contro il rincaro del carburante.

Tra le condotte contestate figurano il blocco delle strade e gli atti ai danni di veicoli e persone che non avrebbero voluto prendere parte alle manifestazioni. Secondo la ricostruzione investigativa, da alcuni cavalcavia lungo le autostrade sarebbero stati lanciati sassi, mattoni e chiodi, questi ultimi anche disseminati sulla carreggiata. Azioni che avrebbero messo in pericolo chi viaggiava.

Il furgone con il pesce

In un episodio, cinque indagati avrebbero fermato un furgone che trasportava pesce destinato alla vendita. Al conducente sarebbe stato intimato di unirsi alla protesta; dopo il suo rifiuto, gli indagati avrebbero usato violenza fisica, aperto il vano di carico e gettato a terra parte del pescato. La quantità restante sarebbe stata portata via e caricata su una delle auto in uso al gruppo.

Durante le perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria sono stati raccolti elementi utili alla prosecuzione degli accertamenti. Le persone coinvolte sono residenti in provincia di Foggia.