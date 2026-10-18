Caro carburante e caro vita, non si fermano proteste e scioperi di agricoltori e autotrasportatori al Sud

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Gli agricoltori e gli autotrasportatori tornano a protestare nel Sud Italia contro il caro gasolio e l’aumento dei costi di produzione. Un grido disperato corre dalla Sicilia alla Puglia, passando per Calabria e Molise, si moltiplicano presidi e cortei, con rallentamenti sulle principali arterie stradali. In Sicilia cresce anche la preoccupazione per le possibili ripercussioni sul trasporto pubblico, mentre alcuni manifestanti valutano di portare la protesta a Roma.

La protesta degli agricoltori in Sicilia

Se al nord hanno fatto notizia gli scontri tra polizia e manifestanti, la mobilitazione degli agricoltori è tornata a farsi sentire sabato 17 ottobre in Sicilia, dove il settore denuncia il rincaro delle materie prime e dei carburanti.

Come riporta La Gazzetta del Sud, un corteo di trattori lungo circa dieci chilometri ha attraversato la statale 624 Sciacca-Palermo, nella Valle del Belice. Durante il percorso si sono aggiunti anche mezzi provenienti dal Trapanese.

Proteste anche a Caltagirone, nel Catanese, dove i trattori hanno attraversato il centro cittadino per rilanciare le rivendicazioni della categoria.

Al centro della mobilitazione ci sono i costi sempre più elevati per mandare avanti le aziende agricole. Il caro carburante si somma infatti ai rincari delle materie prime e delle spese di produzione, mettendo sotto pressione un comparto che chiede interventi urgenti al governo.

La protesta degli agricoltori si inserisce in una mobilitazione più ampia, che coinvolge anche gli autotrasportatori, alle prese con l’aumento del prezzo del gasolio e con le difficoltà legate alla sostenibilità economica delle attività: si tratta di lavoratori e padri di famiglia in lacrime per una situazione arrivata al limite che li sta mettendo in ginocchio.

Agricoltori e autotrasportatori uniti contro il caro carburante

Come riferisce RaiNews, la protesta si sta diffondendo in diverse regioni del Mezzogiorno, dalla Puglia alla Sicilia, passando per Molise e Calabria. Agricoltori, olivicoltori e camionisti chiedono interventi per contrastare rincari giudicati ormai insostenibili.

In Calabria i presidi degli autotrasportatori hanno interessato diversi snodi strategici, dal porto di Gioia Tauro agli svincoli dell’autostrada A2, fino alle principali vie di comunicazione regionali.

Secondo quanto riportato da Sky TG24, i mezzi pesanti sono rimasti parcheggiati a bordo strada anche durante la notte, mentre in diversi punti della regione gli agricoltori si sono uniti ai camionisti.

La mobilitazione ha provocato rallentamenti e disagi al traffico, senza tradursi, nei presidi descritti dalle fonti, in un blocco totale della circolazione. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, nel Cosentino, i manifestanti hanno effettuato rallentamenti di pochi minuti, anche per spiegare agli automobilisti le ragioni della protesta.

In Calabria, la Federazione regionale della logistica Fedralog è stata convocata in Prefettura a Catanzaro per un confronto sulle difficoltà del settore. L’incontro si inserisce nel tentativo di portare all’attenzione delle istituzioni le conseguenze del caro carburante sul trasporto delle merci.

Il presidio nel Foggiano e l’ipotesi di una protesta a Roma

La mobilitazione prosegue anche in Puglia. Nei pressi del casello autostradale di Poggio Imperiale, nel Foggiano, è in corso un presidio che coinvolge agricoltori, olivicoltori e autotrasportatori.

La manifestazione va avanti da giorni e punta a denunciare l’aumento dei prezzi del carburante e le difficoltà economiche delle aziende agricole. Alcuni partecipanti stanno valutando la possibilità di trasferire la protesta nella capitale per ottenere maggiore attenzione da parte del governo.

La richiesta dei manifestanti è quella di un intervento sui costi che gravano sulle attività produttive. Il timore è che il protrarsi dei rincari renda sempre più difficile sostenere le spese necessarie per lavorare, produrre e trasportare le merci.

Le proteste dei tir e il rischio per gli autobus in Sicilia

Tra le conseguenze della mobilitazione c’è anche il rischio di ripercussioni sui servizi di trasporto pubblico. In Sicilia, le aziende private che gestiscono collegamenti su gomma temono che eventuali ritardi o mancate consegne di gasolio possano compromettere il regolare svolgimento delle corse.

A lanciare l’allarme è Antonio Graffagnani, presidente di Anav Sicilia, l’associazione che riunisce le aziende di trasporto viaggiatori. Secondo quanto riportato da RaiNews e Sky TG24, alcuni autotrasportatori non hanno consegnato il carburante previsto ai depositi aziendali, facendo crescere la preoccupazione per i giorni successivi.

Il problema riguarda in particolare le aziende che dipendono dai rifornimenti su strada. Se le consegne non dovessero riprendere regolarmente, alcune imprese potrebbero essere costrette a utilizzare le scorte disponibili per garantire almeno i servizi essenziali, soprattutto quelli destinati a studenti e lavoratori nelle prime ore del mattino.