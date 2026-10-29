Caro carburante ferma la nave da crociera Odyssey in Cambogia, passeggeri "sfrattati" dalle cabine comprate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La crociera “infinita” si è fermata in Cambogia. La nave da crociera di lusso Villa Vie Odyssey, impegnata dal 2024 in un viaggio intorno al mondo, ha sospeso la navigazione a causa del caro carburante. I passeggeri, che avevano pagato centinaia di migliaia di dollari per una cabina permanente sulla nave, sono stati costretti a scendere nel porto di Sihanoukville. Alcuni hanno deciso di tornare a casa, altri hanno scelto di restare, in attesa di capire se la nave ripartirà.

Caro carburante ferma la nave da crociera in Cambogia

Vivere per anni su una lussuosa nave da crociera, girando il mondo e visitando i sette continenti. Un sogno per molti, una realtà per i 203 passeggeri che dal 2024 vivono sulla nave statunitense Villa Vie Odyssey.

Il loro viaggio si è però interrotto improvvisamente in Cambogia: la compagnia di navigazione ha sospeso la crociera a causa dell’impennata dei costi del carburante, facendo sbarcare i passeggeri-residenti. Lo riferisce Ap.

ANSA

Partita da Belfast, in Irlanda del Nord, nel 2024, la Odyssey da due anni stava facendo un giro attorno al mondo: il 23 ottobre era arrivata al porto di Sihanoukville, nel sud della Cambogia, dove sarebbe dovuta restare cinque giorni per poi ripartire verso il Vietnam.

La società statunitense Villa Vie Residences, che gestisce la nave, ha però deciso di sospendere il viaggio.

I passeggeri della Odyssey fatti sbarcare

I passeggeri, in maggioranza americani, sono stati costretti a lasciare le loro cabine, che avevano pagato centinaia di migliaia di dollari, e a sbarcare.

Alcuni sono già ripartiti verso casa in aereo, altri sono rimasti nella città cambogiana in attesa di capire se e come verrà risolta la situazione.

Per ora la nave, che ha a bordo 156 membri dell’equipaggio, resta ormeggiata nel porto di Sihanoukville, senza una data di partenza certa.

I motivi dello stop al viaggio

Il viaggio della Villa Vie Odyssey è stato sospeso a causa dell’impennata dei prezzi del carburante dovuta alla guerra in Medio Oriente.

In un comunicato la società ha detto che il costo mensile del carburante per cabina è passato da 1.800 dollari a una cifra tra i 6 mila e gli 8 mila dollari.

La compagnia ha cercato di limitare i consumi per contenere i costi, riducendo la velocità della nave e aumentando il tempo delle soste nei porti, ma non è bastato.

“Non siamo riusciti a continuare a sostenere le perdite operative che ne sono derivate”, ha dichiarato l’azienda.

L’azienda sta ora valutando alternative di riorganizzazione e possibili nuove fonti di capitale per risolvere la questione.

Cosa sono le crociere “infinite”

La Villa Vie Odyssey non è una nave da crociera tradizionale. Ai passeggeri viene offerta la possibilità di comprare una cabina “a vita”, facendo della nave la loro casa.

La nave, che può ospitare fino a 650 residenti, era partita nell’autunno 2024 per un viaggio attorno al mondo di almeno 3 anni.

Oltre alla Odyssey, al momento è attiva soltanto un’altra nave da crociera residenziale, The World, in navigazione dal 2003.