Caro carburante, Ferragosto 2026 costa di più rispetto al 2025: il prezzo di un pieno è da record

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gli italiani hanno ormai imparato a convivere col caro carburante, col costo di benzina e diesel schizzato e con un pieno che si fa sempre più salato. E anche Ferragosto 2026 risentirà dei prezzi alle stazioni di rifornimento, con i viaggi in auto destinati a costare sempre di più. Un chiaro avvertimento per chi, nel weekend tra il 14 e il 16 agosto, si troverà a viaggiare in macchina, col costo di un pieno in aumento tra il 17% e il 27% in più rispetto all’anno scorso.

Ferragosto 2026, carburanti sempre più cari

Secondo quanto riferito da Assoutenti, la forbice dell’aumento dei prezzi di benzina e diesel va dal 17% al 27% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Ferragosto 2026, infatti, risente del caro carburanti e chi si metterà al volante per il weekend dovrà fare i conti con una spesa in più.

ANSA

Aumenti del 17%, infatti, per la benzina. Per il diesel, invece, la situazione è peggiore: +27,6% rispetto a Ferragosto 2025.

Nello specifico, un pieno per un’auto a benzina costa 14 euro in più rispetto al 2025. Per le auto a diesel, invece, il rincaro è di 22,55 euro.

Un pieno di metano costa il 12,1% in più, il GPL invece 7,2% in più.

I prezzi di benzina e diesel del 14 agosto

Il prezzo medio self della benzina è a 1,989 euro al litro sulla rete stradale nazionale (ieri era 1,987), e il gasolio a 2,087 al litro (ieri 2,082).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,067 euro al litro per la benzina (ieri 2,064) e 2,164 al litro per il gasolio (ieri 2,158).

La denuncia di Assoutenti

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, stando così le cose, ha chiesto l’intervento da parte del governo Meloni.

“La situazione in Medio Oriente continua a pesare come un macigno sulle tasche dei consumatori, e gli interventi fin qui adottati non sono stati sufficienti a evitare una vera e propria stangata sugli automobilisti”, ha detto.

Il messaggio è chiaro: “Chiediamo al governo misure più incisive volte a calmierare sia i listini dei carburanti sia le bollette energetiche, reperendo risorse attraverso una tassazione mirata dei profitti record di società petrolifere, energetiche, banche e assicurazioni”.