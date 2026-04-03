Caro carburante, governo Meloni conferma taglio delle accise fino a maggio: c'è la proroga col decreto legge

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge per il contrasto del caro carburanti. La misura proroga il taglio delle accise fino al primo maggio, ma ha richiesto la mobilitazione di risorse straordinarie. Si calcola circa mezzo miliardo di euro. Se non si trovano ulteriori fondi, con ogni probabilità il governo non potrà più rinnovare il provvedimento che allunga il periodo di sconto di 24,4 centesimi al litro per benzina e diesel. La misura sarebbe scaduta il 7 aprile.

Ancora qualche settimana di sconto su benzina e diesel, ma non solo

L’intervento dell’esecutivo mira a tamponare la situazione ancora per qualche settimana, in attesa degli sviluppi della guerra in Iran e della conseguente congestione dei flussi energetici del Golfo Persico e incertezza dei mercati internazionali.

Il nuovo decreto, ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, “recepisce anche l’accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0” a sostegno dei cosiddetti “esodati”. Cioè soggetti e imprese che hanno avviato progetti e lavori, ma rimasti in stallo causa esaurimento dei fondi.

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Una norma specifica prevede inoltre “un intervento sul Simest per le imprese che lavorano sull’export“. Il Simest è la società di Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il rischio della benzina a 3 euro al litro e il nodo coperture

Le coperture finanziarie pari a circa 500 milioni di euro sono state “recuperate sull’Ets”, ha spiegato Giancarlo Giorgetti. Circa 200 milioni di euro saranno ricavati dall’extragettito Iva con il meccanismo delle accise mobili.

I restanti 300 milioni dovrebbero invece essere pescati dal “congelamento” delle aste CO2. Dell’intero ammontare messo a disposizione del nuovo decreto, 30 milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole, settore strategico per l’Italia che è stato pesantemente colpito dalla crisi dei carburanti.

Il provvedimento estende infatti il taglio delle imposte del 20% già adottato per il comparto della pesca. L’urgenza di correre ai ripari è stata espressa massimamente dalle parole del ministro Giorgetti, secondo il quale il prezzo della benzina potrebbe arrivare anche a 3 euro al litro “se la guerra va avanti”.

Al di là delle avvisaglie che lasciano intendere che entro due settimane ci sarà un accordo (anche se fragile) fra Usa e Iran, la questione in Italia coinvolge direttamente anche il rapporto deficit-Pil.

Di questo passo, secondo le previsioni, nel 2026 il rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo sfonderà la soglia psicologica del 3%. Secondo alcuni, potremmo anzi averla già raggiunta.

Un ulteriore grattacapo per il governo Meloni anche a livello europeo, mentre proseguono gli investimenti e i programmi pubblici per il riarmo imposto dagli Stati Uniti. “Credo che si faccia riferimento alla volontà di chiedere o non chiedere la clausola di deroga prevista dal nuovo regolamento europeo di governance economica”, ha dichiarato Giorgetti.

L’intervento di Giorgia Meloni: “Misura necessaria”

Sulla decisione del governo è intervenuta la stessa presidente del Consiglio, parlando di “misura necessaria per fronteggiare una fase particolarmente delicata, segnata da tensioni internazionali che stanno producendo effetti concreti sui costi dell’energia e sull’economia”.

La premier ha sottolineato l’ampliamento della misura “con un intervento mirato a sostegno degli agricoltori e delle imprese esportatrici“, anche se il quadro “resta complesso”.

Per questo il governo continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dello scenario internazionale e a lavorare su ogni intervento necessario a proteggere famiglie, imprese e lavoro.