Caro carburante, Matteo Salvini chiama i camionisti in protesta a Foggia: "Pronto a incontrarvi a Roma"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il caro carburante continua a infiammare il settore del trasporto su gomma, ma da Roma arriva un segnale d’apertura verso i manifestanti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico diretto con uno dei camionisti in presidio al casello autostradale di Poggio Imperiale, nel Foggiano. Durante la chiamata, il titolare del Mit si è impegnato a fissare un incontro ufficiale con una rappresentanza di autotrasportatori provenienti da Puglia, Calabria e Sicilia, da giorni in mobilitazione per denunciare l’impatto insostenibile dei rincari sui costi d’esercizio.

A fare da tramite per il contatto diretto è stato Napoleone Cera, consigliere regionale pugliese e segretario provinciale della Lega, che ha composto il numero del ministro e attivato il vivavoce davanti al piazzale in protesta. Salvini ha così potuto interloquire direttamente con Nicandro Vigilante, uno dei portavoce del presidio di Foggia, esordendo così: “È il tema di cui mi sto occupando dalla mattina alla sera, ovunque”.

ANSA