Caro carburanti, addio al taglio accise per il buono benzina che escluderebbe pensionati e disoccupati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il cantiere sul caro carburanti riapre tra forti tensioni politiche all’interno della maggioranza. Il governo lavora a una nuova stagione di sostegni selettivi per contrastare i rincari energetici, ma lo schema abbozzato presenta criticità evidenti legate alla reale estensione della platea.

Le incognite sul nuovo buono benzina per i redditi bassi

La misura allo studio per distribuire il buono benzina si basa sul meccanismo dei fringe benefit concessi dalle imprese ai propri dipendenti.

Questa impostazione rischia tuttavia di escludere categorie fragili come disoccupati e pensionati, prive di un datore di lavoro.

Le aziende dovrebbero infatti anticipare l’acquisto dei titoli per poi trasferirli al personale, subendo un impatto economico diretto.

Per scongiurare il rischio di un fallimento dell’iniziativa, i tecnici dell’esecutivo stanno valutando correttivi finanziari, tra cui una maxi deduzione e una compensazione tramite credito d’imposta, volti a rendere l’operazione maggiormente conveniente per la classe imprenditoriale.

Tensioni nella maggioranza per un possibile taglio delle risorse

Il nodo dei beneficiari sta creando una profonda spaccatura interna alle forze di governo. La Lega manifesta contrarietà verso aiuti rigidamente perimetrati sul reddito e chiede con decisione di includere i lavoratori autonomi e le partite Iva.

La proposta del Carroccio è quella di innalzare la soglia Isee fino a 50 mila euro, allineandola al secondo scaglione dell’Irpef, una posizione condivisa anche da diversi parlamentari di Fratelli d’Italia. Tuttavia, un ampliamento così significativo del bacino dei destinatari finirebbe per incrementare i costi complessivi della misura, obbligando lo Stato a prevedere rimborsi più consistenti a beneficio del tessuto aziendale.

Il dibattito sulle accise e il vertice a Palazzo Chigi

La complessa partita degli interventi sul carburante si intreccia con la recente proroga delle misure di contenimento dei prezzi e con la necessità di convocare un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per definire i dettagli operativi.

I leader di coalizione dovranno trovare un punto di sintesi tra l’esigenza di tutelare le fasce più deboli e la spinta a sostenere il ceto medio. Il confronto si preannuncia complesso, poiché ogni criterio di selezione rischia di scontentare parte della base sociale, mentre il tempo per varare i provvedimenti esecutivi si stringe velocemente.