Caro carburanti guerra Iran, la proposta Pd sull'extragettito Iva per abbassare le accise: Giorgetti ci pensa

L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha generato una risposta che ha avuto un impatto sui mercati di petrolio e gas. Benzina e diesel sono aumentati e in alcuni distributori hanno toccato anche quota 2 euro. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein propone di usare le “accise mobili”. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha ricordato che la misura è stata introdotta già nel 2023 proprio dal governo Meloni. Per questo non dispiace l’idea e, se ci sono margini, potrebbe essere adottata.

Appello di Schlein sulle accise mobili

Le conseguenze dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran si sono fatte sentire direttamente sui portafogli degli italiani. La reazione di Teheran ha infatti aumentato i costi di benzina e diesel al distributore. Mentre il governo si riuniva in tavoli per rispondere alla nuova crisi energetica, anche il Partito Democratico si è rivolto alla maggioranza.

Elly Schlein, parlando direttamente alla premier Giorgia Meloni, le ha ricordato che nel 2019 chiedeva l’abolizione delle accise, cosa che poi non ha fatto. Addirittura, le ricorda, nell’ultima manovra le ha alzate, equiparando quelle sul diesel a quelle presenti sulla benzina.

Ora però, dice, può attivare le cosiddette “accise mobili“, ovvero quel meccanismo adottato e mai attuato che permetterebbe l’abbassamento dei costi del carburante.

Usare l’extragettito

Lo strumento, proposto nel 2023 proprio dal governo Meloni, potrebbe essere attuato utilizzando l’extragettito. La proposta di Schlein, infatti, è quella di sfruttare il guadagno extra dell’Iva che entra nelle casse dello Stato per ridistribuirlo ai cittadini abbassando le accise sul carburante.

Questo perché “l’inflazione è ripresa a salire, la benzina è arrivata intorno ai 2 euro e il costo delle azioni militari di Trump si aggiunge al danno di famiglie e imprese italiane”, ha dichiarato attraverso i social.

La proposta non dispiace al governo Meloni, che risponde attraverso le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Questi ricorda che nel 2023 erano state già attuate dal proprio governo e che, se ci sono margini, la manovra potrebbe essere presa in considerazione.

Come funzionano le accise mobili?

Le accise mobili sono uno strumento che permette di stabilizzare il prezzo dei carburanti. Si tratta di una decisione presa dallo Stato che permette di abbassare solo temporaneamente le accise, rispondendo a un aumento del prezzo del petrolio.

Non può che essere però una soluzione temporanea, come proposto da Schlein, per far fronte alla guerra in corso. Non può essere un’opzione per il lungo periodo, nel caso il conflitto dovesse proseguire.

Il decreto carburante del 2023 prevedeva l’attivamento del meccanismo delle accise mobili, ma non automaticamente. Serve un lavoro di decreti attuativi e limiti entro cui può essere usato.