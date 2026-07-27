Caro carburanti, ok del governo allo sconto solo sul gasolio fino al 6 agosto: quanto si risparmierà
Il governo approva il taglio di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto per contrastare il caro carburanti: quanto si risparmia al pieno
Per arginare l’emergenza legata al caro carburanti, il governo ha approvato il 27 luglio una misura straordinaria volta a ridurre i costi dei rifornimenti. Il provvedimento stabilisce uno sconto sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, cifra che include il ricalcolo tra accise e IVA, valido fino al prossimo 6 agosto. L’intervento finanziario, deliberato dal Consiglio dei ministri, comporta uno stanziamento pubblico complessivo di circa 125 milioni di euro.
- Caro carburanti, l'annuncio di Giorgetti
- Quanto si risparmia su un pieno
- I prezzi attuali alla pompa
- Cosa pensa Meloni dello sconto
Caro carburanti, l’annuncio di Giorgetti
Come riporta ANSA, l’annuncio è stato dato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.
Il titolare del Mef ha confermato che l’agevolazione riguarda unicamente il gasolio, escludendo la benzina e rinunciando all’ipotesi di finanziare la misura tramite un aumento sulle accise dei tabacchi.
L’andamento dei listini alla pompa verrà monitorato quotidianamente in relazione alle oscillazioni del valore del greggio Brent.
Il governo ha già fissato una nuova seduta del Consiglio dei ministri per il 4 agosto, data in cui si valuterà un’eventuale proroga della misura di contenimento del caro carburanti.
Quanto si risparmia su un pieno
Secondo le elaborazioni diffuse dal Codacons, la riduzione di 17 centesimi al litro garantisce un risparmio stimato di 8,5 euro per un pieno da 50 litri.
La misura consente di mitigare i recenti rincari, anche se il prezzo medio del diesel sulla rete stradale nazionale rimane al di sopra della soglia psicologica dei 2 euro, assestandosi intorno ai 2,015 euro al litro.
L’associazione dei consumatori ha giudicato il provvedimento parziale, evidenziando come l’esclusione della benzina non metta del tutto al riparo gli automobilisti dalla stangata sui trasporti.
I prezzi attuali alla pompa
La decisione dell’esecutivo giunge in un momento di forte tensione sui listini dei carburanti rilevati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sulla rete ordinaria il gasolio aveva raggiunto la media di 2,185 euro al litro in modalità self service, toccando picchi superiori ai 2,25 euro lungo i tratti autostradali.
Contestualmente al taglio temporaneo, il governo ha confermato l’aggiornamento e la proroga dei contributi a sostegno degli autotrasportatori, insieme al rinnovo dei crediti d’imposta destinati alle imprese del settore agricolo.
Cosa pensa Meloni dello sconto
Sulle misure adottate per contrastare il caro carburanti è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendo il provvedimento una risposta immediata e responsabile di fronte all’aumento dei costi energetici causato dalle tensioni internazionali.
La premier ha spiegato che la scelta di applicare lo sconto sul gasolio nasce dall’esigenza di tutelare il comparto dei trasporti, il settore agricolo e il potere d’acquisto delle famiglie, trattandosi del carburante con il maggior impatto sulla filiera delle merci.
Pur riconoscendo che l’intervento non risolva definitivamente la criticità dei rincari, Meloni ha ribadito la volontà del governo di agire tempestivamente con le risorse disponibili e in un contesto geopolitico in costante mutamento.
Articolo in aggiornamento…