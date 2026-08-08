Caro carburanti, stangata da 370 milioni sul primo esodo estivo: fino a 22 euro in più per un pieno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il primo grande esodo estivo di agosto coincide con i nuovi rincari di benzina e diesel. Nel weekend dell’8 e 9 agosto sono oltre 25 milioni le auto in movimento sulle strade e sulle autostrade italiane e, secondo una stima del Codacons, la maggiore spesa per i carburanti rispetto allo stesso periodo del 2025 raggiungerà 370 milioni di euro. Secondo i dati comunicati dal Mimit, la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio arriva a 2,079 euro al litro. Tirando le somme un pieno può costare fino a 22 euro in più.

Benzina e diesel, quanto sono aumentati in un anno

Rispetto a un anno fa la benzina costa il +16,2%, mentre il gasolio registra un incremento del +26,7%.

Il pieno più caro fino a 22 euro è riferito a un’auto alimentata a diesel, mentre per chi viaggia a benzina, il maggior esborso è di circa 13,85 euro.

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La maggiore spesa arriva nonostante il taglio delle accise di 17 centesimi, approvato dal Governo Meloni fino al 25 agosto.

Il calcolo del Codacons parte dalle circa 25 milioni di auto che si metteranno in viaggio nel fine settimana dell’8 e 9 agosto. Ipotizzando un pieno per automobile, la maggiore spesa rispetto al primo esodo estivo del 2025 dovrebbe arrivare a 370 milioni di euro.

Carburanti, il Codacons lamenta speculazioni

“È una stangata alimentata dalle speculazioni che caratterizzano la filiera dei carburanti”, denuncia il Codacons.

L’associazione dei consumatori evidenzia a questo proposito il confronto tra l’andamento del prezzo del petrolio e dei prezzi praticati in Italia: nella prima settimana di agosto, infatti, il Brent ha registrato un calo dell’8,8%.

Nello stesso periodo, però, viene evidenziato come il prezzo medio del gasolio in Italia è diminuito appena dello 0,04%, mentre quello della benzina è sceso dello 0,45%.

Cgia, oltre 1,1 miliardi in più al mese

Anche l’Ufficio studi della Cgia di Mestre evidenzia il peso del caro carburanti: a parità di consumi rispetto al 2025, nel 2026 l’aumento dei prezzi rischia di tradursi in una spesa aggiuntiva di oltre 1,1 miliardi di euro al mese. E nell’intero anno, la maggiore spesa potrebbe arrivare a 13,6 miliardi di euro.

La Cgia sottolinea inoltre che le misure del Governo non sono riuscite a compensare i rincari.