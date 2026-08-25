Caro carburanti, taglio accise in scadenza e ipotesi di sconti "mirati": cosa può cambiare, ma non subito

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caro carburanti continua a tenere in apprensione gli italiani, alla luce del taglio delle accise in scadenza e in considerazione della concomitanza con il controesodo estivo di fine agosto. All’orizzonte c’è l’ipotesi di sconti “mirati”, per singoli settori o sistemi di consumo. Il problema riguarda le tempistiche: il meccanismo dell’accisa mobile, che si finanzia da sé grazie alle risorse incassate in più con l’Iva, non si potrebbe azionare prima di una decina di giorni.

Quando scade il taglio delle accise sul gasolio

Il taglio delle accise, come da decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è stato prorogato fino a mercoledì 26 agosto.

Lo sconto è pari a 17,1 centesimi al litro.

ANSA

Cosa succederà alla scadenza del taglio delle accise

Il governo non ha ancora comunicato ufficialmente cosa succederà alla scadenza del taglio delle accise sul gasolio.

Intanto, come certificato dai dati dell’Osservatorio sui prezzi del ministero delle Imprese, il prezzo del gasolio in autostrada ha raggiunto un nuovo record, con un prezzo medio al self service pari a 2,204 euro al litro.

In assenza di interventi, il prezzo del diesel aumenterebbe da giovedì di 17 centesimi al litro, il che significherebbe 8 euro e mezzo in più per un pieno di carburante pari a 50 litri.

Come riportato dal Corriere della Sera, non si ha notizia di una convocazione del Consiglio dei ministri, né all’orizzonte si profilano nuovi decreti interministeriali.

Il ministro Pichetto Fratin ha spiegato che c’è un dibattito aperto nel governo: non tutti i ministri sono convinti che lo sconto generalizzato sul prezzo dei carburanti sia la strada da seguire. I motivi sono due: costa molto ed è una misura “regressiva”, che avvantaggia i redditi più alti, che viaggiano di più e consumano più carburante.

Il taglio delle accise, da maggio a oggi, è costato quasi due miliardi e mezzo. Pichetto Fratin ha detto: “Non si può aggiungere un miliardo al mese. Dobbiamo fare una valutazione sull’impatto complessivo di bilancio”.

L’ipotesi degli sconti “mirati” contro il caro carburante

Lo stesso ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha lanciato una proposta: “Si possono adottare criteri diversi da uno sconto generalizzato, andando su agevolazioni per singoli settori o sistemi di consumo“.

In precedenza, l’ipotesi presa in considerazione era stata quella di un contributo una tantum di 80-100 euro per l’acquisto di carburante da caricare sulla social card “Dedicata a te”, di cui sono titolari 1,2 milioni di famiglie con Isee non superiore a 15 mila euro.

C’è anche un problema legato alle tempistiche: il meccanismo dell’accisa mobile, che si finanzia da solo utilizzando le risorse incassate in più con l’Iva, non potrebbe scattare prima di una decina di giorni, quando dovrebbero essere noti i dati del gettito incassato ad agosto.