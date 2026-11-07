Caro energia, stangata sul gas con la bolletta media che potrebbe arrivare a 860 euro a famiglia in inverno

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La bolletta invernale media del gas potrebbe arrivare a 860 euro a famiglia, con picchi anche di 1.300 in Val d’Aosta e in Trentino. È l’allarme lanciato in una nota dal Codacons, l’associazione dei consumatori. Fa eco Confcommercio che avverte riguardo agli aumenti delle bollette energetiche che continuano a colpire duramente le imprese del terziario.

Le stime sulle bollette del gas

Il Codacons ha diffuso uno studio con le prime stime sulle bollette del gas: ai livelli attuali delle tariffe del mercato libero, in inverno si potrebbe arrivare a 860 euro a famiglia, con picchi anche di 1.300 in Val d’Aosta e in Trentino.

Le proiezioni dell’associazione si basano sui dati di Arera circa i consumi effettivi di gas per uso domestico e condomini nelle varie regioni italiane (riferiti al 2024) e i prezzi medi praticati dai gestori lo scorso inverno (periodo dicembre-marzo, comprensivi delle voci materia prima energia, oneri di rete e di sistema, imposte le tasse) sulla base delle offerte effettivamente scelte dai consumatori, e tiene conto degli aumenti registrati nell’ultimo mese dall’Istat sul mercato libero.

Il Codacons ha spiegato che nei mesi invernali si concentra l’80% del consumo totale di gas delle famiglie, con consumi diversi da regione a regione per via della variabilità climatica, delle differenze urbanistiche e del diverso grado di metanizzazione delle varie aree del Paese.

La bolletta media nelle varie regioni

Ai livelli attuali dei prezzi praticati sul mercato libero, la bolletta media invernale per chi ha una offerta a prezzo variabile si attesterebbe a circa 860 euro, ma la spesa arriverebbe a superare i 1.300 euro in Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, 1.180 euro in Lombardia, 1.095 euro in Veneto, a causa dei maggiori consumi di gas per il riscaldamento nelle regioni del nord Italia.

La spesa più bassa sarebbe registrata in Sicilia con circa 487 euro, e in Campania con 494 euro. In caso di contratto a prezzo fisso di 12 o 24 mesi, la stima di spesa sarebbe invece di circa 630 euro.

Ma il Codacons avverte che il conto per le famiglie potrebbe essere destinato anche ad aggravarsi nel caso in cui i prezzi dell’energia sui mercati dovessero subire nuovi rialzi, che provocherebbero rincari delle tariffe del gas per chi ha un contratto a prezzo variabile e per gli utenti vulnerabili.

L’allarme di Confcommercio

Anche Confcommercio ha invitato a porre attenzione agli aumenti delle bollette energetiche. Secondo le stime dell’Osservatorio Energia della confederazione (OCEN), nel terzo trimestre del 2026 la spesa per elettricità e gas sostenuta dalle attività economiche del settore ha subito un’impennata a causa dei rincari delle quotazioni energetiche internazionali.

Nel terzo trimestre del 2026, ha denunciato l’OCEN, la spesa per l’elettricità a carico delle attività del settore è aumentata del 46,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 66,4% sul trimestre precedente, raggiungendo la cifra totale di 3,8 miliardi di euro.

La conseguenza è stato un evidente rincaro sulla bolletta media mensile, che ha sfiorato, complessivamente, i 29.700 euro. Sono stati colpiti in modo particolarmente duro bar (+133%), alberghi (+68%) e grandi superfici di vendita (+67%).

Confcommercio ha poi rilevato una situazione di forte criticità anche sul fronte gas, con aumenti record: nel terzo trimestre la spesa complessiva delle imprese del terziario si è attestata a 788 milioni di euro, il 72,7% rispetto al 2025. La bolletta media mensile, invece, ha superato gli 11mila euro, per un aumento complessivo del 66,9% su base annua.

Ciò potrebbe portare a un conseguente aumento dei costi dei prodotti offerti alla clientela e quindi un ulteriore incremento sulla spesa delle famiglie italiane.