Caro gelato 2025, perché i prezzi sono in aumento e quanto costa una vaschetta rispetto al 2024

Secondo i dati del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), il costo di una vaschetta di gelato in Italia dal 2021 è aumentato del 30%, con picchi del 54% in alcune città. Un aumento più elevato di quello determinato dall’inflazione a livello generale. Se li si paragona con gli altri prodotti alimentari però, i gelati non hanno subito rincari particolarmente più alti della media.

L’aumento del costo del gelato

Il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), elaborando i dati del Ministero dell’Economia, ha calcolato che dal 2021 una vaschetta di gelato da un chilo è aumentata di prezzo di circa il 30%.

In media oggi in Italia un chilo di gelato sfuso costa 5,87 euro, mentre nel 2021 il prezzo medio non superava i 4,54 euro al chilo. Su questo aumento pesa sia l’inflazione, dovuta a varie cause, dalle tensioni internazionali alla crisi energetica, sia alcuni fattori specifici per le materie prime dei gelati.

Un esempio è quello del cacao. L’Africa occidentale, dove si produce buona parte del cacao mondiale, è stata colpita da gravi eventi climatici negli ultimi anni. Le piantagioni sono spesso tecnologicamente arretrate e non sono state in grado di reggere a siccità e nubifragi.

Le città dove il gelato costa di più

I prezzi del gelato cambiano molto a seconda delle singole città. Firenze è in assoluto la più costosa. Nel capoluogo toscano, un gelato costa 8,05 euro. Seguono Forlì (7,68 euro), Bolzano (7,19 euro), Ravenna (7,18 euro) e Biella (7,14 euro).

Sull’altro estremo della classifica si trova Macerata, dove una vaschetta da un chilo di gelato sfuso costa 4,55 euro. Le altre città più convenienti sono Treviso (4,56 euro) e Cuneo (4,64 euro).

Il paragone con il resto dei prodotti e con gli stipendi

Il costo del gelato è aumentato più dell’inflazione. Dal 2021 infatti, i prezzi in Italia sono cresciuti in media del 21%. Tra i generi alimentari però, il gelato non è quello che ha visto i rialzi di prezzo maggiori.

I dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero dell’Economia riportano che il caffè tostato è aumentato dell’80%, le merendine del 55%, i panini del 50%, gli yogurt del 47% e una pizza margherita del 33%.

Questi aumenti non sono stati compensati da un aumento degli stipendi. L’Ocse ha segnalato che, dal 2021, in Italia lo stipendio medio reale, quindi al netto dell’inflazione, è calato del 7,5%.