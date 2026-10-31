Caro-voli di Natale, Milano-Reggio Calabria sale a 430 euro: le tratte più costose e come risparmaire

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Natale è ancora lontano, ma non per chi deve prenotare il volo per tornare a casa. È già caro-voli di Natale, con prezzi anche fino a 430 euro per la tratta Milano-Reggio Calabria. Lo denuncia il Codacons realizzando un primo studio delle tariffe e dei voli per le festività di Natale e fine anno. Ipotizzando di partire il 23 o il 24 dicembre, con ritorno il 6 gennaio, le tratte vanno da 300 a 450 euro circa. A queste tariffe, inoltre, vanno aggiunti i costi per i bagagli a mano o la scelta del posto.

Caro-voli per Natale

Il Codacons ha realizzato uno studio sulle tariffe dei voli nazionali per le festività di fine anno. Scatta l’allarme prezzi, con ipotesi di volo per le giornate del 23 e del 24 dicembre con rientro il 6 gennaio che toccano anche i 427 euro andata/ritorno.

L’associazione parla di un salasso per chi intende tornare in famiglia per Natale e Capodanno. Chi sta già provando a fare i primi acquisti se ne è reso conto: le tariffe sono già molto elevate.

Alcune più di altre, ma la media è di 350 euro andata e ritorno a persona, esclusi i costi del bagaglio o altri servizi.

Le tratte più costose

La tratta più costosa in assoluto è quella Milano-Reggio Calabria, che vede i prezzi dei biglietti di andata e ritorno a partire da 427 euro. Segue la tratta Milano-Napoli, dove la tariffa minima è di 383 euro. Ma prezzi elevati si trovano anche in partenza da Torino verso Reggio Calabria (359 euro) e per Catania, dove toccano i 354 euro, mentre per Brindisi i 349 euro.

Altri prezzi elevati si trovano nelle tratte tra Firenze e Palermo (345 euro) e nelle tratte Verona-Catania, Bologna-Catania e Venezia-Catania, dove le tariffe partono da 340 euro. Invece per la Torino-Palermo e la Milano-Catania servono 342 euro.

La situazione non migliora nelle altre destinazioni del Sud Italia: per esempio un volo per Foggia da Milano costa 330 euro, per Crotone 308 euro, per Brindisi 307 euro, mentre da Verona a Bari il costo è di 300 euro.

Come risparmiare?

La situazione è già piuttosto critica, senza aspettare ancora altri giorni verso il Natale o calcolare sul biglietto anche gli inevitabili bagagli. Un modo per risparmiare c’è, ma non è il più comodo.

Chi è abituato a tornare al Sud durante le festività lo sa bene: esistono delle alternative, ma non sono mai davvero delle alternative a confronto dei tempi di percorrenza.

Chi finisce di lavorare o di frequentare un corso universitario il 24 dicembre, che è un giorno lavorativo e di attività come gli altri, non arriverebbe mai in tempo per festeggiare la vigilia con i parenti con un mezzo diverso dall’aereo. Se non c’è questa necessità, però, esiste la possibilità di fare dei voli con scali, persino scali all’estero, dove il costo di rientro in Italia arriva ad essere più basso.