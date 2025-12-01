Caro voli in Italia a Natale, 841 euro per il collegamento Milano-Catania: record, più di un intercontinentale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Con l’arrivo del Natale impazza in Italia il caro voli, con il caso emblematico di una tratta da Milano a Catania a 841 euro. Assoutenti segnala tariffe altissime, mentre il Codacons denuncia rincari fino al 900% verso Sicilia e Sardegna. Anche treni e carburanti registrano forti rialzi. Critiche al Governo per la mancanza di interventi.

Natale, ecco il caro voli in Italia

È ancora una volta un aumento generalizzato quello dei costi di trasporto in Italia, all’avvicinarsi del Natale. Non solo i voli, ma anche i treni e perfino i carburanti sono soggetti al vistoso caro prezzi.

Un monitoraggio di Assoutenti sui biglietti acquistati lunedì 1 dicembre, per il periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, evidenzia infatti tariffe elevatissime per numerose tratte nazionali.

I prezzi dei voli nel periodo natalizio possono crescere anche del 900%

Da Milano a Catania, prezzo record

Per spostarsi da Torino a Palermo, ad esempio, servono almeno 505 euro, mentre da Pisa a Catania il minimo è di 492 euro. Per chi parte da Torino in direzione Catania sono necessari 422 euro, cifra che scende a 411 euro nel caso dei collegamenti Milano-Palermo o Verona-Palermo.

Un volo Milano–Catania con andata e ritorno può arrivare anche a 800 euro, raggiungendo perfino gli 841 euro sulla tratta Linate-Catania, costo paragonabile a quello di un volo intercontinentale.

Altri collegamenti che risultano onerosi:

390 euro da Milano a Crotone;

386 euro da Venezia a Palermo

da Firenze a Catania per 384 euro.

Il Codacons, a sua volta, ha segnalato ad Antitrust, Enac e Mit incrementi fino al 900% per Sicilia e Sardegna rispetto alle tariffe ordinarie: il Milano-Palermo del 23 dicembre parte da 170 euro contro i 17 euro del 13 gennaio, mentre il Milano-Catania passa a 178 euro rispetto ai 20 euro di gennaio.

Rincaro treni e carburanti

Il quadro è pesante anche sul fronte ferroviario. Per un viaggio di sola andata il 20 dicembre con l’alta velocità, Assoutenti rileva:

199 euro tra Torino e Reggio Calabria;

185 tra Milano e Reggio Calabria;

183 da Torino a Lecce;

153 da Milano a Lecce

167 euro da Genova a Reggio Calabria.

A tutto questo si aggiunge il rincaro del carburante per chi sceglie l’auto: nell’ultimo mese il prezzo del gasolio self è salito mediamente a 1,712 euro al litro (+6,4%), con un aggravio di circa 5,2 euro a pieno; nello stesso periodo la benzina ha registrato un aumento del 3,1%.

La critica di Italia Viva al governo

Sul tema è intervenuto anche Davide Faraone, capogruppo alla Camera di Italia Viva, che sui social ha sottolineato come il caro voli rappresenti “l’unica tradizione davvero puntuale del Natale italiano”.

Dopo una lunga lista di tratte segnalate a prezzi esorbitanti, il deputato ha criticato l’atteggiamento del governo Meloni, accusato di non intervenire davanti agli incrementi.

“È una coreografia perfetta: aerei, treni, carburanti. Tutti in alto. Tranne i salari” ha denunciato Faraone. “E così gli italiani, per tornare a casa, devono scegliere tra due regali: un biglietto a prezzi folli, o rinunciare alla famiglia. Il Governo Meloni, invece, ha già scelto il suo regalo preferito: ancora una volta, voltarsi dall’altra parte e fare finta di niente”.