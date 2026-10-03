Carola Battaglia morta a 18 anni in un incidente a Roncello, nel frontale due feriti: gravissimo un 16enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una ragazza di 18 anni, Carola Battaglia, è morta in un violento frontale tra due auto a Roncello, nella provincia di Monza e Brianza. Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti anche un 40enne e un 16enne che si trovava a bordo dell’auto guidata dalla vittima, al momento ricoverato in prognosi riservata. Mentre sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dello schianto mortale, alcune ricostruzioni ipotizzerebbero la presenza di un’altra persona che si sarebbe allontanata dopo l’impatto.

L’incidente a Roncello

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre lungo via Aldo Maro a Roncello, comune vicino Monza.

Per cause ancora in fase di accertamento, la 18enne al volante di una Fiat 500 ha impattato con un’Audi che arrivava in direzione opposta con a bordo un 40enne. © 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I soccorsi e la morte di Carola Battaglia

In seguito al violento frontale sono intervenuti sul posto tre ambulanze, l’elisoccorso e vigili del fuoco per estrarre dagli abitacoli le persone coinvolte.

Carola Battaglia, originaria della provincia di Vittoria, nel Ragusano, e residente a Busnago, in Brianza, è arrivata d’urgenza all’ospedale di Vimercate quando il personale medico non poteva più fare nulla per salvarla.

Il 16enne che era in auto con lei è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova in condizioni gravissime ed è al momento ricoverato in prognosi riservata.

Il giallo della presunta fuga

L’uomo che viaggiava nell’altra vettura è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza anche lui con gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito da testimoni ai carabinieri che indagano sull’incidente e riportato dal Corriere della Sera, insieme al 40enne a bordo dell’Audi ci sarebbe stata anche un’altra persona, che si sarebbe allontanata dopo l’incidente.

Dai racconti non sarebbe stato però possibile capire se si trattasse del conducente o di un passeggero dell’automobile.