Carola Frediani morta a 51 anni dopo una malattia, la giornalista lascia un marito e un figlio: "Vuoto enorme"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carola Frediani, esperta di tecnologia e ai diritti digitali, è morta mercoledì 3 giugno a soli 51 anni dopo una lunga malattia. Scrittrice, saggista e reporter investigativa, la giornalista genovese era considerata una vera e propria pioniera nel racconto della cybersicurezza, della privacy e della geopolitica della Rete. L’annuncio del decesso è arrivato direttamente dal sito del suo progetto editoriale più celebre, Guerre di Rete: “Carola è stata anima e linfa di Guerre di Rete e lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta in questi anni”. Lascia la mamma Luciana, il marito Luca, sposato da poco, e un figlio 17enne.

Chi era Carola Frediani: la carriera da Totem a La Stampa

Nata a Genova, dopo una laurea in Letteratura e un Master all’University of Pittsburgh, Carola Frediani aveva iniziato a scrivere per l’agenzia Totem di Franco Carlini, tra i primi in Italia a occuparsi di Internet.

Nel 2010, insieme ad altri colleghi, aveva fondato l’agenzia Effecinque.

Tra il 2014 e il 2017 ha collaborato con La Stampa, occupandosi prima di social media, poi contribuendo a strutturare il primo team interno dedicato alla gestione delle piattaforme, e in seguito entra a far parte del team Inchieste.

Il responsabile di La Stampa Tech, Bruno Ruffilli, ha sottolineato come la redazione la ricordi con profonda commozione, sottolineando il rigore della sua ricerca e la sua capacità di smontare con una battuta le discussioni: “Lascia un vuoto enorme”.

Nel corso degli anni aveva anche collaborato con le maggiori testate nazionali e internazionali, firmando inchieste per Wired, L’Espresso, Il Corriere della Sera, Agi e Vice.

Il successo di Guerre di Rete e i libri sul cybercrime

Nel 2018, forte della sua autorevolezza, aveva lanciato Guerre di Rete, newsletter incentrata su cyberspionaggio, hacking e intelligenza artificiale che ha ridefinito la divulgazione tecnologica in Italia, superando i 13 mila iscritti e diventando poi un sito e un’associazione culturale.

A gennaio 2024 si era aggiunta anche Digital Conflicts, una newsletter bisettimanale in lingua inglese.

L’ultimo numero di Guerre di Rete, con ancora la sua firma, è stato inviato agli iscritti pochi giorni prima della notizia della morte, lunedì 1 giugno.

Oltre all’attività giornalistica, Carola Frediani è stata un’apprezzata autrice di saggi sul digitale come Dentro Anonymous, Deep Web, Guerre di Rete e #Cybercrime.

A settembre 2025 aveva pubblicato il suo ultimo libro, L’inganno dell’automa, focalizzato sul rapporto tra intelligenza artificiale e cybersicurezza.

Per la sua attività ha vinto il Premio Galilei nel 2019 e il Premio giornalistico Arrigo Benedetti nel 2021.

L’impegno per i diritti umani con Amnesty e Human Rights Watch

Carola Frediani aveva anche lavorato nel team di sicurezza globale del Segretariato internazionale di Amnesty International.

Successivamente, aveva messo le sue competenze a disposizione del dipartimento di sicurezza informatica di Human Rights Watch, una delle più grandi organizzazioni non governative al mondo per la tutela dei diritti umani.