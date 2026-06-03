NOTIZIE
Temi Caldi:

Carola Frediani morta a 51 anni dopo una malattia, la giornalista lascia un marito e un figlio: "Vuoto enorme"

Scomparsa a 51 anni la pioniera del giornalismo tech italiano. Ex firma de La Stampa, ha lavorato per la sicurezza di Amnesty e Human Rights Watch.

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carola Frediani, esperta di tecnologia e ai diritti digitali, è morta mercoledì 3 giugno a soli 51 anni dopo una lunga malattia. Scrittrice, saggista e reporter investigativa, la giornalista genovese era considerata una vera e propria pioniera nel racconto della cybersicurezza, della privacy e della geopolitica della Rete. L’annuncio del decesso è arrivato direttamente dal sito del suo progetto editoriale più celebre, Guerre di Rete: “Carola è stata anima e linfa di Guerre di Rete e lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta in questi anni”. Lascia la mamma Luciana, il marito Luca, sposato da poco, e un figlio 17enne.

Chi era Carola Frediani: la carriera da Totem a La Stampa

Nata a Genova, dopo una laurea in Letteratura e un Master all’University of Pittsburgh, Carola Frediani aveva iniziato a scrivere per l’agenzia Totem di Franco Carlini, tra i primi in Italia a occuparsi di Internet.

Nel 2010, insieme ad altri colleghi, aveva fondato l’agenzia Effecinque.

Tra il 2014 e il 2017 ha collaborato con La Stampa, occupandosi prima di social media, poi contribuendo a strutturare il primo team interno dedicato alla gestione delle piattaforme, e in seguito entra a far parte del team Inchieste.

Il responsabile di La Stampa Tech, Bruno Ruffilli, ha sottolineato come la redazione la ricordi con profonda commozione, sottolineando il rigore della sua ricerca e la sua capacità di smontare con una battuta le discussioni: “Lascia un vuoto enorme”.

Nel corso degli anni aveva anche collaborato con le maggiori testate nazionali e internazionali, firmando inchieste per Wired, L’Espresso, Il Corriere della Sera, Agi e Vice.

Il successo di Guerre di Rete e i libri sul cybercrime

Nel 2018, forte della sua autorevolezza, aveva lanciato Guerre di Rete, newsletter incentrata su cyberspionaggio, hacking e intelligenza artificiale che ha ridefinito la divulgazione tecnologica in Italia, superando i 13 mila iscritti e diventando poi un sito e un’associazione culturale.

A gennaio 2024 si era aggiunta anche Digital Conflicts, una newsletter bisettimanale in lingua inglese.

L’ultimo numero di Guerre di Rete, con ancora la sua firma, è stato inviato agli iscritti pochi giorni prima della notizia della morte, lunedì 1 giugno.

Oltre all’attività giornalistica, Carola Frediani è stata un’apprezzata autrice di saggi sul digitale come Dentro Anonymous, Deep Web, Guerre di Rete e #Cybercrime.

A settembre 2025 aveva pubblicato il suo ultimo libro, L’inganno dell’automa, focalizzato sul rapporto tra intelligenza artificiale e cybersicurezza.

Per la sua attività ha vinto il Premio Galilei nel 2019 e il Premio giornalistico Arrigo Benedetti nel 2021.

L’impegno per i diritti umani con Amnesty e Human Rights Watch

Carola Frediani aveva anche lavorato nel team di sicurezza globale del Segretariato internazionale di Amnesty International.

Successivamente, aveva messo le sue competenze a disposizione del dipartimento di sicurezza informatica di Human Rights Watch, una delle più grandi organizzazioni non governative al mondo per la tutela dei diritti umani.

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo