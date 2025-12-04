Carolina Cavalli al cinema con 'Il rapimento di Arabella': "Scrivo storie vere anche se sembrano impossibili"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è sempre una linea sottile, quasi invisibile, tra il reale e l’immaginato nei film di Carolina Cavalli. Non si tratta di fantasia nel senso tradizionale, ma di quello spazio sospeso dove l’infanzia non è ancora finita e l’età adulta non è davvero iniziata. È lì che si muovono le sue protagoniste: ragazze a metà strada tra chi sono e chi vorrebbero essere, alla ricerca di un posto che le accolga senza costringerle a diventare altro. Dopo Amanda, il suo secondo film Il rapimento di Arabella, al cinema dal 4 dicembre con Piper Film, conferma uno sguardo personale, obliquo, mai compiaciuto. Una storia che gioca con l’assurdo, ma per dire qualcosa di serissimo: cosa succede quando non ti riconosci più nella vita che vivi? Quando ti sembra che la tua versione migliore sia rimasta da qualche parte, nel passato? Con uno stile secco e affettuoso, ironico e mai superficiale, Carolina Cavalli costruisce una fiaba lucida e inquieta, dove la fuga in macchina diventa un viaggio dentro se stessi. E mentre la protagonista Holly cerca la sua bambina interiore sotto forma di una piccola sconosciuta, noi spettatori finiamo per riconoscerci in quel senso di disorientamento che è, forse, la vera cifra del nostro tempo.

Il rapimento di Arabella è il suo secondo lungometraggio da regista e sceneggiatrice. Qual è stata l’urgenza che l’ha portata a raccontare questa storia?

“Credo che per me l’urgenza parta sempre dalla protagonista. Da quello che sente, più ancora che da ciò che fa. In questo caso, mi sembrava molto chiaro che questa ragazza provasse una sensazione profonda di insoddisfazione, ma non solo per la persona che è diventata da adulta: a lei non piace proprio essere diventata adulta. C’è qualcosa in quel passaggio che per lei non ha funzionato. Il suo rifugio emotivo è il passato, che però la immobilizza. E questo contrasto tra il desiderio di tornare indietro e l’impossibilità di farlo è qualcosa che mi ha sempre colpita, perché mi sembra una sensazione molto vera, anche se difficile da spiegare a parole. C’è anche un’altra cosa. Da piccoli ci sembra di avere infinite possibilità davanti. Poi, man mano che si cresce, ogni scelta che fai ti restringe il campo. Allora mi sono detta: forse meno scelgo, più resto aperta alla vita. Ma in realtà non è così. Perché poi è la vita a scegliere per te, va avanti lo stesso. E anche questa idea del ‘trovare la propria strada’ forse è una costruzione mentale, più che un fatto concreto. Quando guardi indietro ti sembra ci sia un percorso, ma mentre lo vivi, non c’è nessun tracciato chiaro. L’idea di ‘essere nel posto giusto, al momento giusto’ è una proiezione. E questa pressione di dover essere la versione migliore di te stessa, di dover comprare le cose giuste, vivere la vita giusta, diventare speciale… io l’ho sempre rifiutata. Ma l’ho fatto in modo non razionale, semplicemente scappando”.

Perché raccontare tutto questo attraverso un “rapimento”, che poi non è un rapimento reale? È un espediente simbolico?

“Esatto, è una cosa che può sembrare un rapimento solo se vista da fuori. In realtà, non lo è. E questo per me era interessante: la percezione di qualcosa che viene creduto vero, anche se nasce da una bugia, da un desiderio o da un’esigenza di dare senso a qualcosa che non lo ha. A volte, per rispondere a cose che ci fanno paura o che non sappiamo spiegare come il lutto, l’isolamento o la sensazione di non essere adatti, creiamo delle narrazioni bizzarre, fantasiose. Non credo sia così assurdo: è umano. In questo film questa tendenza viene portata all’estremo, ma parte da qualcosa di reale. La protagonista, Holly, è ossessionata dalla sua ‘missione’, una missione che in realtà esiste solo nella sua testa. E poi arriva questa bambina, Arabella, che le racconta una bugia solo per avere un passaggio e scappare. Lei vuole solo fuggire. In effetti, avremmo potuto intitolarlo Il rapimento da parte di Arabella, non ‘di Arabella’. Oppure addirittura Il rapimento di Holly, perché è Holly quella rapita, anche se non sembra. C’è una componente metaforica, sì, forse, nel senso che è come se Holly venisse ‘rapita’ dalla sua versione bambina, o fosse lei stessa a cercare di farlo. Ma il mio intento non era scrivere una metafora. Ho cercato di scrivere una storia che succedesse davvero. Succede, ma succede in quel tipo di mondo”.

Eppure, è una situazione che tutti possiamo capire. Oggi ci si invita spesso a “trovare il bambino interiore” per risolvere i traumi. Qui accade qualcosa di simile?

“Sì, forse. Il passato di Holly è ingombrante. È pieno di emozioni che non riesce a gestire. Ma grazie a questo incontro con Arabella, alla fine lei riesce ad andare avanti. E forse quello che le mancava era proprio questo: prendere coscienza, non dimenticare, ma liberare quel passato dall’emotività che la bloccava”.

Una curiosità sui nomi: Holly e Arabella sono nomi molto particolari. C’è una scelta precisa dietro?

“Sì. Arabella per me è il nome di una piccola eroina, una di quelle che vivono una grande avventura. Mi sembrava anche un nome senza tempo, che potesse appartenere a tanti luoghi diversi, e aveva qualcosa di affettuoso. Quanto a Holly, io ho sempre pensato che il suo vero nome fosse Olivia. Ma, proprio per quel suo bisogno di sentirsi speciale, se l’è cambiato. Ha creato un nome solo suo, abbreviandolo e aggiungendo una H. Come se bastasse inventarsi un nuovo nome per diventare qualcun altro. E in fondo è quello che fanno spesso anche i bambini. Poi ci sono anche gli altri nomi, come Toffer. Io ho sempre immaginato che da bambino facesse spesso la pipì a letto, e che all’inizio venisse preso in giro con quel soprannome. Poi è diventato il suo nome, e ora ne va fiero. Nessuno ricorda più da dove viene. Per me ogni nome, anche il più strano, ha un senso. Anche solo inventarselo ti aiuta a capire il personaggio”.

Questo è il suo secondo film da regista. C’è un detto secondo cui l’opera seconda è quella che più ti mette alla prova, a livello psicologico. Eppure, anche stavolta, è tornata nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia. Le è costato molto scriverlo? E soprattutto dirigerlo?

“Scriverlo sì, mi è costato fatica, ma soprattutto perché ho sbagliato le modalità iniziali. Non avevo ancora abbastanza esperienza. Ho provato a scrivere questo film mentre stavo ancora girando con il mio primo. Sai, quando fai un’opera prima, devi accompagnarla in giro: festival, presentazioni, eventi… È una cosa bella, anche perché ti permette di viaggiare, di vedere posti nuovi. Però io, invece di godermi l’esperienza, cercavo di scrivere. Solo che non è stata una buona idea, né per me né per il film. Non stavo scrivendo bene: ero in luoghi rumorosi, sconosciuti, mai a casa mia. Così, alla fine, ho capito che dovevo chiudere con il primo film per poter davvero iniziare a lavorare sul secondo. Solo così ho potuto scrivere in modo più autentico e coerente”.

E sentiva il peso delle aspettative? Il primo film ha avuto una grande accoglienza, ha fatto il giro del mondo. Si è sentita addosso quella “spada di Damocle”, il bisogno di essere all’altezza?

“Devo dire che l’ho sentito dopo. Cioè, non tanto mentre scrivevo o giravo, ma nel momento in cui il film andava presentato. Allora mi sono tornate in mente certe ansie che avevo già vissuto con il primo. Ti ritrovi a rivivere dinamiche simili, e non puoi evitare di chiederti se sei riuscita davvero a comunicare quello che volevi. C’è una tensione che cresce piano piano, e anche se è diversa rispetto alla prima volta – forse più consapevole, più adulta – è comunque emotivamente stancante. Non direi logorante, ma sicuramente impegnativa da gestire. Non è che vuoi ‘fare meglio’ a tutti i costi, ma quella voce riappare nella tua testa: vuoi essere all’altezza, vuoi che abbia senso”.

Una cosa che mi ha colpito leggendo le note di regia de Il rapimento di Arabella è che cita Reddit come fonte di ispirazione. Mi incuriosisce molto: cosa legge su Reddit?

“Leggo forum, thread, discussioni. Mi piace tantissimo perché le persone, protette dall’anonimato, sono molto oneste. Anche quando scrivono cose un po’ strane, o che sembrano inventate, sono raccontate con una tale cura, una tale intensità… a volte sono anche molto prolisse, e questo mi affascina. Quello che mi aveva colpito in particolare erano thread in cui gli utenti cercavano risposte a esperienze spaventose ma non spiegabili. Tipo il lutto, la morte, la sensazione di non appartenere a questo mondo, di non essere capaci di entrare in contatto con gli altri. E le risposte erano spesso strane, fantasiose… cose che per il senso comune sembrano folli. Ma io le ho trovate umanissime. Perché anche se in forma estrema, è vero che la nostra mente cerca sempre un modo per giustificare l’ingiustificabile. Per dare senso a ciò che non ha senso. E tutto ciò, che può sembrare strano, per me è umano. Forse è una forma di assurdo, ma è un assurdo pieno di significato”.

Molti dei dubbi identitari che ha Holly, la protagonista, nascono anche dalla perdita della madre. Come mai ha scelto di connotare Holly con questa grande assenza?

“In quel periodo stavo vivendo un’esperienza personale simile. Avevo appena perso mia nonna, con cui avevo un rapporto fortissimo, molto simile a quello materno. È stato un lutto che mi ha cambiata. Mi sono accorta che, anche solo pensando a lei, a volte non ero più lucida, era come se il mio pensiero si spostasse. E allora mi sono chiesta: cosa sarebbe successo se questa perdita fosse avvenuta quando ero piccola? Da lì è nato tutto. Se vivi una perdita così profonda da bambina, è facile immaginare che, in un modo o nell’altro, tu non riesca ad accettare l’idea di essere davvero rimasta sola. È un trauma che ti spinge a costruire mondi, a cercare risposte impossibili, a creare finzioni per sopravvivere”.

Quante domande su di sé si è fatta, mentre scriveva e girava questo film?

“Tante. Una in particolare mi ha accompagnata per tutto il tempo, ed è una domanda che credo sia anche dentro il personaggio di Holly: ‘Ho risolto la sensazione che la vita sia sempre da un’altra parte?… Intendo quella percezione per cui c’è sempre una versione migliore di te da qualche parte, una te che ce l’ha fatta, che è più realizzata, più completa. E invece tu sei lì, a sentirti inadeguata. Razionalmente so che è una stupidaggine, perché ognuno ha una sola vita e una sola versione di se stesso, fino a prova contraria. Però quella sensazione resta. È come un’ombra costante. E non so nemmeno se sia una cosa generazionale, culturale o semplicemente umana. Ma so che nella mia generazione e nel mondo occidentale in cui vivo, questa pressione c’è. L’idea che tu debba sempre fare qualcosa in più per essere qualcosa di più. E il problema è che spesso nemmeno sai cosa sia, questo ‘di più’. È solo un’ansia vaga che ti accompagna. E questa sensazione, alla lunga, rischia anche di farti svalutare la tua stessa vita, di non essere grata per quello che hai. Allora ho pensato che forse uno dei modi per tornare a stare nel presente sia proprio questo: la gratitudine. Forse è quello il motore che ti rimette in carreggiata”.

Come ha trovato Lucrezia Guglielmino, la bambina che interpreta Arabella?

“Nel più classico dei modi, con i provini. Lei è arrivata al provino timidissima. Ma io ho subito capito che era solo una timidezza di facciata, durava cinque minuti. Infatti, si è lasciata andare quasi subito. È arrivata con delle proposte inconsapevoli ma precise: un modo di camminare, di sedersi… cose che aveva pensato da sola. E questo per me è stato bellissimo. Era creativa, libera, istintiva. E soprattutto giusta per il ruolo. Questo, ovviamente, è fondamentale. Ma in più si vedeva che si stava divertendo. Non lo faceva come un lavoro, lo viveva con curiosità. Dopo tanti provini, è stata davvero una scoperta. L’ho capito subito che volevo lavorare con lei… si era persino tagliata la frangetta da sola per venire al provino, ed era tutta storta. Ma mi sembrava perfetta: una bambina pronta a partire per un’avventura. E infatti, in un certo senso, è quello che fa anche Arabella nel film”.

Il film ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile a Venezia a Benedetta Porcaroli. Che effetto fa, per una regista, vedere premiata un’attrice che ha diretto, ma non essere premiata personalmente?

“Per me è una gioia. Il premio è per Benedetta, è la sua interpretazione che è stata premiata. E io sono contentissima, sia come amica che come regista. Mi sento parte di quel premio, sinceramente. Perché Benedetta ha costruito quel personaggio anche con me, insieme. Quindi è chiaro che c’è una condivisione, anche se simbolica. E poi penso che, in realtà, lei avrebbe vinto un premio comunque, anche con un altro bel personaggio. Perché ha una capacità incredibile di interpretare ruoli complessi. Ma il fatto che quel riconoscimento sia arrivato attraverso un mio film… be’, ovviamente mi fa sentire molto orgogliosa. È una coincidenza felice, mettiamola così”.

Le avranno chiesto mille volte perché ha scelto di lavorare di nuovo con Benedetta Porcaroli, oramai sua amica. Ma nessuno le ha chiesto se avete mai litigato.

“No, non ci abbiamo ancora litigato, incredibilmente. Ed è vero che ce lo diciamo spesso: non abbiamo idea di come potremmo reagire se succedesse. Non so come sarebbe lei arrabbiata con me, e lei non sa come sarei io. Succederà prima o poi, perché succede sempre. Ma fino ad oggi, da quando ci conosciamo – e sono passati quattro anni – non è mai successo”.

Nei suoi lavori torni spesso a raccontare figure femminili ai margini. Non marginali economicamente, ma comunque disallineate rispetto al mondo intorno. Perché?

“Perché sento una grande libertà quando scrivo personaggi così. E mi piace scrivere personaggi femminili che possono anche risultare sgradevoli. Non ‘sgradevoli ma simpatiche’, no. Semplicemente sgradevoli, in modo vero. Perché sono persone complesse, non addomesticate. Poi è chiaro, spesso c’è anche dell’ironia, c’è della tenerezza. E in questo Benedetta è bravissima a tirar fuori entrambe le cose. Ma la cosa che per me conta di più è che posso scrivere queste donne senza giudicarle e senza amarle di meno per come si comportano. Sono personaggi, non persone reali. E quindi posso permettermi di esplorarli anche nei lati meno facili, senza doverli giustificare”.

E poi nel cast c’è anche Eva Robin’s, che per molti anni è stata tenuta ai margini del sistema. Perché ha pensato a lei per il ruolo di Granatina?

“È stato un colpo di istinto. Granatina è stato l’ultimo personaggio che ho trovato. Passavano i giorni e io non avevo idea di chi scegliere. Facevo finta che il problema non esistesse, finché non hanno iniziato a preoccuparsi tutti. Un giorno, sul set, la parrucchiera mi dice che la sua vicina è Eva Robin’s. Io non la conoscevo di persona, ma appena l’ho sentito ho avuto una sensazione netta: era perfetta. Granatina è un personaggio che appare in poche scene, ma doveva essere subito iconico, forte, presente. Eva ha quella potenza, quella densità che ti rimane impressa anche se sta sullo schermo per poco. E così ho seguito l’istinto. E ho avuto ragione”.

Essere una regista donna, oggi, in Italia, significa ancora sentirsi ai margini? Oppure sente di essere parte di una nuova generazione che sta finalmente cambiando le cose?

“Sì, io sento di far parte di una generazione che sta effettivamente cambiando qualcosa. Anche se il cambiamento è lento. È vero che negli ultimi anni c’è stata una maggiore visibilità, una crescita importante. Però sappiamo bene che i cambiamenti di direzione possono interrompersi o deviare da un momento all’altro. Detto questo, credo che il movimento generale sia positivo. Ovviamente ci sono ancora tanti dettagli da sistemare. E non li chiamo ‘dettagli’ perché siano poco importanti, ma perché sono più subdoli, meno visibili. Ad esempio, credo che in certi contesti l’autorevolezza di una regista donna venga ancora, anche solo inconsciamente, messa in discussione. Ma il punto è: la direzione è quella giusta. E anche se i numeri sono ancora squilibrati, almeno se ne parla. Le proporzioni fanno ancora paura, sì, ma qualcosa si sta muovendo”.

Se Il rapimento di Arabella non fosse stato un film, che tipo di opera sarebbe stata? Un quadro, una sinfonia, un libro?

“Mi sarebbe piaciuto tantissimo farne un cartone animato. O magari un libro per bambini e bambine. Appena me l’ha chiesto, l’ho visualizzato nella mia testa disegnato, e mi sono detta che sarebbe stato bellissimo disegnare Holly, Arabella… anche Amanda (la protagonista del suo precedente film, ndr), volendo. Peccato che non so disegnare. Davvero, non è una cosa che potrei fare. Però l’idea mi piace tantissimo. Forse anche un cartone per adulti, perché alcuni elementi andrebbero modificati. Ma l’atmosfera, l’estetica, ci starebbero benissimo in un formato illustrato”.

Non sa disegnare?

“No. E nemmeno guidare”.

Eppure, ha fatto un road movie…

(ride, ndr) “Sì, esatto. Benedetta Porcaroli mi prende sempre in giro per questa cosa. Io ho la patente, ma l’ho presa dopo tantissimi tentativi. Alla fine, me l’hanno data un po’ per sfinimento, mi hanno detto: ‘Guardi, stavolta è andata, ma le consigliamo di non usarla troppo’. E infatti ho seguito il consiglio. Non guido ma adoro andare in macchina. Adoro viaggiare da passeggera. E sono anche una passeggera perfetta, perché non capisco niente di guida, quindi non do fastidio. Non so dare consigli, non giudico. Me ne sto zitta e guardo fuori”.

A proposito di viaggio, Il rapimento di Arabella è stato paragonato da molti a una versione contemporanea, o 2.0, di Thelma & Louise. Ci sono punti in comune secondo lei?

“Sicuramente c’è un’affinità nel formato: è un viaggio su strada, un viaggio in macchina, tra due persone. Però i temi sono diversi. In Thelma & Louise, due donne adulte fuggivano da un mondo che le aveva messe all’angolo, e quella fuga era una forma di ribellione, di riconquista della propria identità. Qui invece c’è un altro tipo di dinamica: Holly scappa con quella che lei crede essere una versione più piccola di se stessa. È un viaggio diverso, più interiore. Però c’è qualcosa in comune nella bellezza del legame che si crea. Il fatto di trovare qualcuno con cui affrontare l’ignoto. Sì, quella cosa c’è”.

In Thelma & Louise c’era una lotta per il riconoscimento della propria identità di donna. Qui, invece, sembra che le protagoniste lottino contro l’idea stessa di normalità, o addirittura per la loro sanità mentale.

“Holly si muove in un mondo che non è proprio quello reale. E sicuramente c’è uno scontro con la realtà, con ciò che è accettabile, comprensibile, normale. Ma io credo che in quel delirio ci sia qualcosa di profondamente umano”.

Ma se lei potesse fare un viaggio coast to coast negli Stati Uniti, in macchina, con un personaggio non reale, con chi lo farebbe?

“Oddio, questa è una domanda serissima! Non è una di quelle a cui rispondi al volo. Cioè, un viaggio coast to coast… sono tanti giorni. Non è una passeggiata. Devi passarci un sacco di tempo con quella persona. E questo mi mette in difficoltà. È troppo tempo (ride, ndr)! Forse lo farei con un animaletto. Tipo E.T. Sì, con E.T. sarebbe bellissimo. Mi sa che andremmo d’accordo. Non so perché, ma mi sento molto complementare a lui. Non darebbe problemi, anzi. Credo che potremmo fare un viaggio lunghissimo senza mai litigare. Diventeremmo ottimi amici”.