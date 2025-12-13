Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi al PrimaFestival di Sanremo: l'annuncio di Carlo Conti, chi sono

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Svelate le conduttrici del PrimaFestival di Sanremo 2026: Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi. Carlo Conti ha annunciato le tre presentatrici del format che introdurrà le serate della 76esima edizione del Festival, alla vigilia di “Sarà Sanremo”. Nella conferenza di presentazione della finale di Sanremo Giovani ha anche rivelato che il presentatore del contest, Gianluca Gazzoli, lo affiancherà sul palco dell’Ariston per le Nuove Proposte.

La finale “Sarà Sanremo”

Il direttore artistico ha risposto alle domande dei giornalisti con le ultime novità sul Festival, in attesa di conoscere i vincitori di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 nella prima serata di domenica 14 dicembre.

Al termine della puntata finale di Sanremo Giovani si conosceranno i due cantanti che si andranno a unire ai vincitori di Area Sanremo, Matteo Mazzariello e il trio Sonico, Blind ed Elma, per prendere parte alla gara dell’Ariston, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Carlo Conti con Gianluca Gazzoli alla presentazione della finale di Sanremo Giovani, “Sarà Sanremo”

L’annuncio di Carlo Conti

Dalla commissione di Sanremo Giovani arriveranno anche le tre conduttrici del PrimaFestival 2026: “Manola, Carolina ed Ema condurranno il PrimaFestival. È evidente e anche abbastanza logico che saranno le mie Charlie’s angels” ha detto con una battuta il direttore artistico, che ha annunciato anche al Dopo Festival con Nicola Savino il maestro Enrico Cremonesi per quanto riguarda l’accompagnamento musicale.

Altra novità sarà la presenza di Daniele Battaglia a presentare dal Suzuki Stage in piazza Colombo e della co-conduzione di Gianluca Gazzoli per le due serate delle Nuove Proposte.

“Hai impegni a febbraio? Allora, per quelle due sere non prendere impegni” ha scherzato ancora Carlo Conti a fianco del presentatore.

Chi sono Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi

Promosse sul campo da Carlo Conti, le tre giurate sono conduttrici già affermate.

Attrice romana ed ex volto di Rai Gulp, Carolina Rey ha calcato il palco dello Zecchino di Natale nel 2015, prima di sbarcare in Rai come inviata di UnoMattina e presentatrice di Un palco per due.

Manola Moslehi è una cantante, conduttrice tv e speaker radiofonica, nata a Frosinone, di origini italiane e iraniane da parte del papà. Dopo Amici di Maria De Filippi nel 2005 ha partecipato a Sanremo 2012 nella categoria Nuove Proposte, per poi iniziare una lunga carriera in Radio Italia, conducendo programmi quotidiani e anche il Concerto di Radio Italia Live del 2019 con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Marco Maccarini. Oggi è anche una voce di Radio 105.

Nata nel comune francese Romans-sur-Isère come Morwenn Moguerou, Ema Stokholma è modella, dj, scrittrice e conduttrice su Radio 2, nota anche per la partecipazione a Ballando con le Stelle e per aver vinto Pechino Express nel 2017.