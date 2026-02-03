Carolina Rey, intervista alla conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2026 scelta da Conti: “Sogno da sempre“

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono incontri che non hanno bisogno di un’introduzione. Bastano le parole che vengono dopo. Ma a volte vale la pena fermarsi un attimo prima, per raccontare il contesto. Per dire che questa non è una semplice intervista esclusiva per Virgilio Notizie, ma qualcosa di diverso. Più vicino a una chiacchierata tra due persone che si sono parlate senza ruoli, senza difese, senza strategia. Carolina Rey, prossima conduttrice da Sanremo per PrimaFestival, non ha bisogno di presentazioni: attrice, conduttrice, volto noto della tv. Ma il punto è proprio questo: in queste righe non c’è “il volto noto”. C’è la donna, come mai prima forse. Una donna che parla con lucidità, con leggerezza e profondità insieme. Che si racconta senza alzare la voce, ma con una chiarezza rara. Una che non ha bisogno di apparire più forte di quello che è, né più fragile. Che non cerca conferme, ma si concede il lusso di fermarsi, osservare, capire meglio da dove viene e dove sta andando. Parliamo di lavoro con Carolina Rey, certo. Ma non solo. Parliamo di sogni e limiti, di genitori e figli, di ferite e riconciliazioni, di attese che cambiano lo sguardo e di quel bisogno umano di sentirsi, ogni tanto, semplicemente figli. Parliamo della maternità non come titolo da rivendicare, ma come rivoluzione intima. Di quella sensazione di non essere mai abbastanza, e del desiderio quotidiano di esserci. Parliamo della fatica di conciliare, del senso di colpa che accompagna chi sceglie di realizzarsi anche fuori casa, e di come si impara con il tempo e con fatica a non farsi schiacciare dalle aspettative. Carolina Rey riflette, si emoziona, ride, si mette in discussione. Dice cose precise, non si rifugia nei “vedremo”. Si racconta da dentro. Con le parole di chi ha imparato che non basta sognare, bisogna anche avere la forza di crederci per davvero. Ma senza rincorrere tutto. Anzi: imparando a stare. A sentire. A godersi, finalmente, il momento presente. È un’intervista piena, questa a Carolina Rey. Di pensieri, di vita, di pause. Piena di quella bellezza che non ha niente a che vedere con l’immagine. E che a volte si trova solo quando si ha il coraggio di mostrarsi davvero.

Ma lei è masochista? Chi fissa un’intervista alle 9:45 del mattino?

(ride, ndr) “Mi sveglio molto presto perché accompagno mio figlio a scuola. Per me le nove, nove e mezza, sono già un orario pieno. A quest’ora ho già fatto almeno otto cose e, quindi, non mi pesa affatto. Anzi, le dirò: quest’estate, quando lavoravo a Uno Mattina, tutti mi chiedevano come facessi con le ‘levatacce’. Ma la verità è che mi svegliavo all’alba, preparavo la colazione a mio figlio (ci teneva che fossi io a svegliarlo, anche se poi uscivo subito dopo) e andavo a lavorare.

In fondo era solo mezz’ora prima rispetto al mio solito orario: di conseguenza, non ho avvertito tutta questa differenza. Anche se, va detto, di natura sarei una dormigliona… magari lo farò in un’altra vita!”.

A febbraio sarà una delle tre conduttrici PrimaFestival. Per lei è una ricompensa per tutto il lavoro fatto finora, o lo vive in un altro modo?

“Per me PrimaFestival è sia un punto d’arrivo che un nuovo inizio. È un traguardo importante, che arriva dopo tante esperienze in continua crescita. Ci sono stati momenti difficili, in cui mi sentivo scoraggiata, in cui mi chiedevo se ne valesse davvero la pena. Ma ogni volta c’era qualcuno, una persona cara o un collega, che mi faceva notare come, anno dopo anno, avessi aggiunto un tassello. Ecco, adesso con PrimaFestival sento che è arrivato l’ennesimo tassello al mio percorso professionale. O forse il tetto, il completamento di questa prima casa che ho costruito nel tempo. Non è qualcosa che do per scontato. Quando Carlo mi ha chiamata, ero per strada e ho cominciato a saltellare da sola. Eravamo nel periodo di Sanremo Giovani, e io temevo che mi stesse chiamando per qualcosa che avevo detto, magari una battuta fuori posto che ogni tanto scappa. Invece mi ha sorpresa: ‘Ho pensato di affidare PrimaFestival a te, Ema e Manola. Ti va?’. E io, dall’altra parte del telefono, già piangevo. In quell’istante mi è passata davanti tutta la mia storia: gli anni di lavoro, le esperienze, grandi e piccole. Per la prima volta, forse, ho pensato: ‘Vedi? Se insisti, se ci credi, qualcosa di bello prima o poi arriva’”.

“Legge dell’attrazione”, o c’è qualcosa di più profondo in cui Carolina Rey crede?

“Ci credo molto, in quella che comunemente viene chiamata legge dell’attrazione. O, più semplicemente, nel desiderare profondamente qualcosa e impegnarsi perché accada. Se la si vuole vedere in modo più pratico, alla fine è questo: porsi un obiettivo e fare tutto il possibile per raggiungerlo. Mi sono sempre mossa così, in ogni ambito, personale e professionale. Ho sempre cercato di predisporre mente, energie e azioni nella direzione di ciò che volevo ottenere. Naturalmente ci sono traguardi che arrivano prima, altri che richiedono più tempo o più determinazione, oppure sembrano fuori portata. Ma per me alla base deve esserci sempre un desiderio autentico. Poi servono costanza, studio, lavoro… e soprattutto la capacità di non arrendersi. All’inizio, ad esempio, mi è capitato più volte di essere scartata, di vedere che sceglievano qualcun altro. E ricordo che mio padre mi diceva: ‘Guarda che Robert De Niro è stato scoperto a cinquant’anni’. Io ne avevo diciannove e pensavo: ‘Va bene, però se potesse succedere un po’ prima, non mi dispiacerebbe’, perché la strada sembrava davvero lunga…”.

Suo padre cercava di incoraggiarla. Ma, detto tra noi, per una donna questa strada è ancora più complicata. C’è sempre quella pressione legata all’età, mentre per un uomo il percorso sembra meno condizionato…

“Purtroppo, è vero. Anche se credo sia qualcosa di molto soggettivo. C’è una percezione diversa, sia da parte degli addetti ai lavori sia da parte del pubblico, e questa percezione cambia da persona a persona. Ci sono conduttori che a quarantacinque anni vengono ancora definiti ‘giovani emergenti’, e conduttrici che a trentacinque sono considerate in ritardo per ricevere un’opportunità importante, più visibile. Questa dinamica, lo dico con sincerità, mi dà fastidio. La trovo profondamente ingiusta. Stabilire o giudicare il valore del percorso di un’artista in base all’età o a tappe ‘standard’ mi sembra un approccio superficiale. Ognuno ha una storia diversa. Non tutti arrivano nello stesso momento, e non esiste un modello unico”.

ph: Sara Galimberti / Ufficio stampa: Tommaso Martinelli

Le è mai capitato di viverlo in prima persona? Di sentirsi giudicata perché non aveva ‘sfondato’ abbastanza presto?

“Sì. Quando uscì la notizia che avrei condotto Sanremo Giovani, un giornalista scrisse: ‘Carolina Rey, che sono anni che ci prova, continua a fare cose e resta lì’. Ci rimasi molto male. Perché quella frase sottintende che l’unico modo legittimo per emergere sia un successo immediato, esplosivo. Come se tutto ciò che si costruisce passo dopo passo non valesse nulla. Oggi siamo abituati a carriere lampo, a successi fulminei di persone che in pochi mesi diventano centrali nel panorama mediatico… e magari spariscono dopo un anno. Siamo sommersi da artisti o presunti tali che escono dai talent con una fanbase enorme, e il rischio è che si perda del tutto l’idea di percorso. Una volta si parlava di gavetta. Bonolis, Carlo Conti… hanno iniziato facendo radio, dj, programmi per ragazzi. Nessuno ha mai trovato da ridire. Anzi. Invece oggi, se non esplodi subito, vieni etichettato come uno che ‘non ce l’ha fatta’. E trovo che sia una visione sbagliata. Non ho nulla contro chi ha successo in fretta, ci mancherebbe. Ma credo che vadano riconosciute anche le strade diverse. Ci sono tempi differenti, percorsi che maturano con calma. E ci sono occasioni che arrivano più tardi… oppure non arrivano affatto. Ma questo non definisce il valore di una persona”.

E non è solo una questione di lavoro. Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa. Penso, ad esempio, alla maternità: un figlio cambia tutto.

“Sono diventata madre giovane, avevo 26 anni quando sono rimasta incinta. Lavoravo già, ma ero comunque ancora all’inizio, e per uno o due anni mi sono inevitabilmente concentrata su mio figlio, sulla gravidanza, su tutto quello che comporta quel momento. Avevo meno esperienza e quel cambiamento è stato talmente profondo da mettere in secondo piano tutto il resto. È chiaro che rallenta. È normale. Ma penso anche che mio figlio mi abbia portato fortuna. Dopo la sua nascita sono arrivate tante opportunità, tanti progetti belli. E il fatto che ci fosse lui è sempre stato un’enorme motivazione. Una spinta in più per fare le cose bene, con ancora più energia. È stato anche un punto di equilibrio. Perché quando torni a casa e trovi tuo figlio che ti corre incontro, ti abbraccia, ti bacia… tutto il resto perde importanza. Ti ridimensiona. Ti fa capire davvero quali sono le priorità. E secondo me questo ti rende anche più centrata, più solida. Anche nel lavoro”.

In due risposte ha citato persone molto diverse fra loro, che però rappresentano quasi gli estremi della sua vita: da una parte suo padre e dall’altra suo figlio. Al centro c’è lei. Com’è stato, per lei, il passaggio da figlia a madre?

“Penso che nessuno sia davvero pronto a quel passaggio. Nessuno è preparato a smettere di essere solo figlio e diventare genitore. Anche perché figli lo si resta per tutta la vita. Io mi sento ancora figlia, e ho sempre vissuto quel ruolo con un forte senso di responsabilità. I miei genitori si sono separati molto presto, e questo mi ha portata a crescere in fretta. Quando sono diventata madre, ho sentito un contrasto molto forte. Da un lato mi sembrava di essere pronta, perché avevo sempre gestito un certo tipo di responsabilità emotiva. Dall’altro, è stato un cambiamento enorme. Oggi mi sento più madre, più adulta… ma nei momenti di fragilità vorrei tanto poter tornare a sentirmi soltanto figlia. Secondo me è un bisogno che abbiamo tutti, anche se non sempre lo ammettiamo. C’è chi se lo concede, e chi invece si costruisce una corazza per non mostrarlo. Ma prima o poi, tutti sentiamo il bisogno di essere protetti, di sentirci al sicuro. Poi ogni storia familiare è diversa: c’è chi ha avuto un rapporto sereno, chi più conflittuale. Però quella sensazione, anche solo per un momento, di sentirsi curati da qualcuno… è universale”.

Quali sono oggi le sue fragilità?

“Sono legate soprattutto alla maternità e al desiderio di fare bene. Credo che siamo, in parte, il risultato degli errori e dei pregi dei nostri genitori. E quando si diventa genitori, si cerca di fare meglio, di non ripetere certi sbagli, di essere più presenti, più consapevoli. Nessuno ti insegna come si fa. So bene che anche io commetterò degli errori, e che forse un giorno mio figlio cercherà di evitarli con i suoi figli. Ma la mia fragilità, oggi, sta lì: nel desiderio costante di essere una buona madre. Capita spesso che mi senta in colpa per via del lavoro. Sono molto presente nella sua vita, ma ci sono momenti in cui non posso esserci fisicamente. E questo lo sento, lo vivo con fatica. È un senso di colpa che mi porto dietro, anche se so che è giusto che io lavori, che dia l’esempio di una donna con una propria autonomia, una vita piena, anche fuori dalla maternità. Penso che sia importante. Ma quel senso di colpa, comunque, c’è”.

Lei lo chiama senso di colpa, ma io vedo anche l’altra faccia della medaglia: oggi c’è sempre più voglia e direi anche il diritto di dimostrare che una donna può essere madre e costruire una carriera. Coltivare il proprio percorso non è una mancanza. Anzi. Forse quel senso di colpa andrebbe un po’ ridimensionato, no?

“Ha ragione. Infatti, cerco di coinvolgere mio figlio nel mio lavoro, il più possibile. Lo porto con me, gli spiego cosa faccio. Penso che per lui sia anche una fortuna: entra in contatto con stimoli diversi, con ambienti creativi, culturali… anche solo stare in certi contesti è una forma di arricchimento. Poi farà quello che vorrà, magari l’avvocato, il medico o tutt’altro. Ma questo resta un bagaglio importante. Noi figli, alla fine, assorbiamo molto dal mondo dei nostri genitori. E io cerco di trasmettergli il più possibile del mio, sperando che lo aiuti a crescere come persona. A livello di pensiero, di sensibilità, di creatività. Credo sia fondamentale”.

Anche sul piano della consapevolezza. Crescere vicino al mondo dell’arte ti fa capire che certe strade esistono davvero. E forse ti protegge da certi rischi.

“È stato così anche per me. Sono cresciuta nei teatri più belli d’Italia, perché mia madre è una cantante lirica. Dopo la separazione dei miei, spesso mi portava con sé. Mi capitava di stare in platea al Teatro dell’Opera o in altri teatri meravigliosi, in quei luoghi dove si respira arte. Lì è nato tutto: l’ammirazione, il desiderio di salire su quel palco. Da bambina, guardandolo dal basso, pensavo: ‘Voglio essere lì’. Non mi sono mai immaginata a fare altro nella vita. Quando ho iniziato, l’unico obiettivo era potermi mantenere facendo il lavoro che amavo. Non mi interessavano la fama o i riflettori, volevo solo vivere d’arte, come mia madre. Ho sempre respirato quel bisogno di comunicare, quella forza espressiva… e ho desiderato solo questo: farne la mia vita”.

In cosa si riconosce in sua madre, e in cosa in suo padre? E al contrario, da cosa ha voluto prendere le distanze?

“Mio padre è un grandissimo sognatore. E io mi sento esattamente così. Questa capacità di continuare a sognare, a qualunque età, l’ho presa sicuramente da lui. Oggi ha settant’anni e ha deciso di scrivere un romanzo sulla sua vita, senza aver mai scritto nulla prima. Nella vita ha fatto tutt’altro, ma ci crede, ci prova. Ecco, questa fiducia nei sogni, anche quelli apparentemente irrealizzabili, è qualcosa che mi ha trasmesso lui. Dove invece ci siamo un po’ distanziati è nella determinazione. Lui, a un certo punto, ha rinunciato a inseguire certi sogni, forse per necessità o forse perché la vita l’ha portato altrove. Io ho scelto, invece, di non fermarmi. Alla voglia di sognare ho aggiunto la determinazione per provarci davvero. Mi sono detta: ‘Va bene sognare, ma bisogna anche lavorare per farlo accadere’. Mi ero data un tempo. Quando ho iniziato a fare provini e a studiare, mi sono posta un obiettivo molto concreto: ‘Entro una certa età, se non riesco a mantenermi con questo lavoro, farò altro’. Sono sempre stata ambiziosa, ma anche molto pragmatica. Per me era importante avere dei confini chiari, anche temporali. Perché altrimenti il sogno rischia di diventare un’illusione. O peggio, un’ostinazione che non porta da nessuna parte”.

E da sua madre?

“Da lei ho sicuramente preso la parte artistica. Sono cresciuta vedendola lavorare, respirando arte ogni giorno. Ho voluto seguire quel mondo, anche se con un percorso mio. Ma lei, in realtà, ha sempre cercato di dissuadermi. Avendo vissuto in prima persona le difficoltà di una carriera artistica, mi diceva spesso: ‘Studia, prenditi una laurea, trovati un lavoro più sicuro. Fai l’avvocato’. Avrebbe voluto per me una vita più stabile. Io però ho scelto diversamente. Sapevo che questo lavoro comportava alti e bassi, ma ho sempre pensato che, se ci credi davvero, non puoi farne a meno. Serve tanto equilibrio, certo. È un mestiere che ti mette alla prova ogni giorno, anche sul piano emotivo. Ma se lo ami, non puoi non provarci”.

Quando ha capito che quello che per altri era un sogno, per lei era una direzione concreta?

“Forse non l’ho mai capito del tutto. Nel senso che neanche oggi la vivrei come una certezza assoluta. Ma credo che sia sano così: ti spinge a impegnarti, a non sentirti mai arrivata, a cercare sempre di migliorare. Quando arrivano delle soddisfazioni importanti ti dici che forse hai fatto bene a crederci, che forse quella è davvero la tua strada. Però, io ho un difetto: tendo sempre a guardare avanti. Mi costa molto restare nel ‘qui e ora’. Lo dicono tutti che bisognerebbe farlo, ma io faccio fatica. Sono sempre proiettata sul dopo, sul passo successivo. Da un lato è un pregio, perché aiuta ad avere visione. Ma dall’altro ti impedisce di goderti pienamente ciò che hai nel presente”.

Quindi non riesce a godersi fino in fondo le gioie del momento?

“Ci provo, ma c’è sempre una parte di me che pensa già a cosa verrà dopo”.

Se la sua vita fosse un viaggio, che tipo di viaggio sarebbe? Ha portato valigie leggere o pesanti?

“Valigie pesanti. Ma sempre cercando di portarle con leggerezza. La mia migliore amica dice che ho la serotonina più alta del normale, perché anche nei momenti più difficili ho sempre provato a non farmi travolgere. Ho vissuto situazioni toste, ma ho cercato di affrontarle con un atteggiamento positivo. Quindi sì, direi valigie pesanti… ma con le rotelle”.

Qual è stata la valigia più pesante?

“Ce ne sono state diverse. Ma una delle più pesanti è stata la gravidanza. Ho avuto molte difficoltà ad avere mio figlio. È stata una gravidanza complicata: ho passato mesi a letto, ho preso tantissimi farmaci per riuscire a portarla a termine. La fatica era enorme, ma soprattutto c’era la paura di non sapere come sarebbe andata. Era una stanchezza che nasceva da un amore immenso, ma senza certezze. E quella, a livello emotivo, pesa tantissimo. Però ho cercato di affrontarla nel modo migliore. In quei mesi a letto ho studiato tantissimo, ho recuperato molti esami universitari. Poi mio figlio è nato, tutto è andato bene… e ora mi mancano solo due esami per laurearmi”.

Quali?

“Procedura penale e Scienza delle finanze. E naturalmente la tesi. Sono iscritta a Giurisprudenza da quando ho finito il liceo. L’ho sempre vissuta un po’ come un hobby: c’è chi va in palestra, chi fa yoga… io, ogni tanto, do un esame. Non ho mai smesso. Anche se poi la mia vita ha preso un’altra direzione, l’università è rimasta lì, come un progetto parallelo. Ogni volta che ho una pausa dal lavoro, mi rimetto a studiare. Anche durante la gravidanza, che mi ha costretta a letto per mesi, ne ho approfittato per portarmi avanti. Prima o poi quella laurea la prenderò”.

Si è iscritta all’università perché lo voleva davvero, o perché era “giusto” farlo?

“L’ho fatto per avere un piano B. E forse anche per avere un riconoscimento, una sorta di legittimazione in un mondo in cui spesso si viene etichettati. Volevo una carta in più, nel caso la mia carriera non fosse andata come speravo. Nei primi due anni dopo il liceo ho frequentato l’accademia Corrado Pani: canto, recitazione, doppiaggio, regia. Studiavo di giorno e la sera tornavo a casa a leggere Diritto romano. Portavo avanti entrambe le cose: l’accademia, i provini, e l’università. Poi è arrivato il provino a Rai Ragazzi e l’ingresso in Rai. Ma non ho mai abbandonato del tutto gli studi. Il vero ostacolo, oggi, è il tempo. Con il lavoro e mio figlio, mi manca lo spazio mentale per concentrarmi davvero. Ogni volta che dico: ‘Adesso mi metto all’opera e finisco’, arriva un nuovo progetto. A giugno scorso, ad esempio, pensavo di laurearmi a novembre… poi è arrivato Uno Mattina. A settembre volevo riprendere, e ci ha chiamati Carlo per Sanremo Giovani. A quel punto ho pensato: ‘Mi laureo a febbraio’. E… di nuovo Sanremo! Ormai è diventata una specie di portafortuna: ogni tanto lancio una data, vado a trovare i professori… e vediamo se funziona (ride, ndr)”.

Ce la farà?

“Ma anche di più: ho deciso da poco che appena ottengo questa laurea mi iscrivo a un’altra facoltà. Vorrei iscrivermi a Scienze della Nutrizione. Quest’estate, lavorando ai segmenti di medicina per Uno Mattina, mi sono appassionata moltissimo. Mi capita spesso di leggere articoli, seguire ricerche, guardare conferenze legate alla salute e all’alimentazione. Tornando indietro, forse avrei scelto subito una facoltà in ambito medico. Giurisprudenza l’ho scelta solo perché pensavo poi di fare un master in diritto d’autore, magari lavorare in una casa discografica o alla SIAE. Ma quegli esami non mi hanno mai appassionata davvero. Invece tutto ciò che riguarda la nutrizione, la salute, il benessere… mi coinvolge profondamente. E così ho deciso: la seconda laurea sarà in Scienze della Nutrizione. Se un giorno mi stuferò di condurre, farò la nutrizionista!”.

Non pensa che dietro questa scelta ci sia anche qualcosa di personale, magari inconscio?

“Sì, lo penso anch’io. Nella mia vita ho dovuto lottare molto con il peso, anche a causa di alcuni problemi di salute. Quindi mi sono avvicinata alla nutrizione prima di tutto per me, per capire meglio come gestire certe difficoltà. Conoscere aiuta sempre. All’inizio è stato un bisogno personale, poi è diventato un interesse vero. Ora le amiche mi chiedono consigli, osservano cosa mangio, mi chiedono come sentirsi più in forma… Ovviamente lo fanno in amicizia, ma io leggo tanto, seguo medici, studio davvero. È una passione che cresce”.

Le è mai capitato, durante un esame, che un professore la riconoscesse?

“Una sola volta. In tutti questi anni, è successo una sola volta. E sì, sono uscita con trenta ma ci tengo a dirlo: avevo studiato tantissimo. Non era un regalo. Ho una dote che i miei amici al liceo prendevano in giro con affetto: la chiamavano ars imbasstanding, finto latino per ‘l’arte di imbastire’ un discorso, anche quando sei in affanno. Forse l’ho usata anche in quell’occasione… ma con tanto studio alle spalle. Poi c’è stata un’altra situazione che ricordo con tenerezza: un esame sostenuto all’ottavo mese di gravidanza. Dopo mesi a letto, ero riuscita finalmente ad andare in facoltà. Lì sì, ho sentito uno sguardo diverso, più empatico, quasi protettivo. Credo che anche il mio stato fisico, in quel momento, abbia inevitabilmente influenzato il modo in cui sono stata accolta.

Avrà pensato: “Quasi quasi li sostengo tutti così!”…

(sorride, ndr) “Col senno di poi, forse sì: avrei dovuto approfittarne di più. Magari oggi sarei già laureata. Ma ha prevalso… il lavoro. Non avendo mai avuto l’università come un’esigenza concreta, non ho sentito la pressione di doverla concludere in fretta. Per me è sempre stato un percorso personale, quasi un interesse parallelo. C’è chi si rilassa in palestra, chi si dedica ai massaggi… io, ogni tanto, davo un esame”.

È serena, oggi?

“Molto. È una fase particolare, anche delicata, perché sto aspettando qualcosa. E l’attesa cambia le prospettive. Ma sto cercando con tutta me stessa di imparare, finalmente, a godermi il momento. A vivere quello che sta per accadere senza proiettarmi troppo in avanti, senza farmi travolgere dal pensiero del dopo. Perché quello, spesso, è un freno. Ci impedisce di vivere davvero un’esperienza, di assaporarla fino in fondo. Quindi sto lavorando su questo: restare dentro le cose, essere presente. Non pensare al giudizio, al confronto, a cosa verrà dopo. Solo riconoscere che fin qui ci sono arrivata con le mie gambe, da sola. E che voglio essere grata, e godermi tutto questo”.