Caroline Pagani riceve il Premio Tenco a Sanremo sull'opera dedicata al fratello Herbert: "Lo faccio rivivere"

Un doppio album, uno spettacolo teatrale, un premio prestigioso. E una voce che si muove tra la musica, il teatro e la poesia con la forza di chi ha fatto dell’arte una vocazione totale. Caroline Pagani ha voluto restituire al fratello Herbert Pagani – cantautore, artista visivo, autore di canzoni colte e visionarie, tra i primi a parlare di ecologia, guerra e ipertecnologia – la profondità che spesso gli è stata negata. Con Pagani per Pagani, premiato con la Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto, Caroline Pagani costruisce un ponte tra epoche, linguaggi e generazioni. Nel frattempo, continua a portare in scena due spettacoli teatrali coraggiosi e potenti: Mobbing Dick, una denuncia feroce dei meccanismi di potere nel mondo dello spettacolo, e Luxuriàs, un monologo poetico e grottesco sul desiderio femminile e la violenza patriarcale. In questa intervista in esclusiva a Virgilio Notizie, Caroline Pagani parla della forza della memoria, del dolore familiare, della bellezza del desiderio e delle difficoltà di essere donna e artista in un mondo che ancora premia il compromesso.

Come è nato il progetto Pagani per Pagani? È stato un atto d’amore, un atto di memoria, o qualcosa di ancora più profondo?

“Tutte queste cose insieme. Era un progetto che desideravo realizzare da una vita. Concretamente, l’album ho iniziato a realizzarlo durante la stesura del testo dello spettacolo-concerto che ho fatto su di lui, Per amore dell’amore. Contestualmente mi sono dedicata anche all’album. Durante la pandemia ho potuto finalmente dedicarmici anima e corpo. L’album è autoprodotto, e servivano tempo e mezzi. Volevo anche togliere Herbert dall’oblio, perché è ricordato per canzoni leggere che lui considerava compromessi giovanili. Ma era molto di più. Volevo che si conoscessero anche brani meno noti, inediti, che trattano temi attuali e universali: l’amore in tutte le sue forme, l’ecologia, il pacifismo”.

Qual è stata l’emozione più forte che ha provato portando in scena lo spettacolo Per amore dell’amore?

“È stato tutto una grandissima emozione. Avevo paura che l’emotività mi bloccasse tecnicamente, ma per fortuna non è successo. È stato bello pensare: “Ce l’ho fatta”. Era un sogno da tanto. Ho usato la tecnica per non farmi travolgere. Lo spettacolo è piaciuto molto. Non è un talk: è un vero spettacolo teatrale e musicale, con dieci canzoni, molto testo e videoproiezioni delle opere che Herbert realizzava con materiali di scarto. Disegnava e dipingeva lui stesso fondali per ogni canzone”.

Quanto c’è della sorella bambina in questo progetto?

“Tantissimo. Lo spettacolo è costruito sullo sguardo di me bambina, mentre lo osservavo nel suo atelier a Milano: disegnava, dipingeva, costruiva sculture con materiali trovati sulle spiagge.

Ho cercato di restituire un ritratto completo della sua figura artistica, che non era solo quella di cantautore. Ha scritto testi anche per Dalida, Françoise Hardy, Gaber. Ha collaborato con Ennio Morricone. Il suo primo amore, però, era il disegno. Vendette opere anche a Fellini. Alla fine della sua vita tornò alle arti visive”.

La figura di Herbert ha pesato in qualche modo nel suo percorso artistico?

“Non ha pesato, ha contribuito. Volevo fare l’attrice fin da piccola, ma vedendo cosa faceva lui, volevo anche dipingere. Mi ha influenzato nel modo di vedere l’arte come qualcosa di non settoriale. Nel teatro convivono tante arti. Anche la sua passione, il suo andare dritto senza compromessi, mi ha influenzata molto”.

Che cosa rende le canzoni di Herbert così attuali ancora oggi?

“I temi trattati: l’amore in tante forme, anche quello per gli animali (Concerto per un cane), per la propria vocazione, come nell’arte. Sono semplici, poetiche, eleganti. Parlava di alienazione urbana già in Megalopolis. Di cambiamenti climatici, inquinamento, della mercificazione dell’artista (Palcoscenico). In quella canzone risponde a un discografico: “È un mestiere da puttana? Sì, ma a modo mio”. Lo stesso tema ritorna in Mobbing Dick, lo spettacolo che ho scritto”.

L’arte di suo fratello l’ha aiutata ad affrontare il dolore della sua perdita?

“Sì, moltissimo. Dedicarmi a questo progetto mi ha aiutata perché attraverso la sua arte posso farlo rivivere. Anche il fatto di seguire le mie vocazioni mi ha aiutata. Non ho fatto i mestieri che la mia famiglia avrebbe voluto per me, come l’avvocato o il commercialista. Ho scelto la strada artistica”.

Qual è la carezza che le è mancata di più da parte di Herbert?

“Non aver potuto piangere sulle sue spalle per la nostra storia familiare, che è stata drammatica. Era come un padre per me, vista la differenza d’età. Mi è mancata una spalla su cui piangere, con cui condividere la fatica del percorso”.

C’è un brano del disco che sente più suo? E ce n’è stato uno che ha fatto fatica ad affrontare?

“La mia generazione è quello che mi coinvolge di più: parla della famiglia, dell’infanzia infelice. Lo recito come poesia, perché mi commuove. Non ci sono canzoni che ho respinto, ma alcune ho dovuto metabolizzarle più a lungo”.

In Ti ringrazio vita, riadattamento di Gracias a la vida, quanto c’è del suo personale “grazie”?

“Poco. Io dico grazie a me stessa. Non ho molte persone da ringraziare. Ma la versione di Herbert è, secondo me, la più bella tra le tante. Per questo ho unito nella mia versione le parti italiana, francese e spagnola. Sono grata alla vita, ma non mi sveglio al mattino dicendo “grazie”. Spesso sono arrabbiata col mondo”.

In un contesto dove spesso si etichettano gli artisti, lei come si definirebbe oggi?

“Il problema non è l’etichetta. È che in questo paese manca meritocrazia. Più sei cialtrone, più tutto ti arriva facile. Chi studia, chi si impegna, deve faticare il doppio. È scoraggiante”.

Nel suo percorso di formazione, ha incontrato vari maestri, da Greenaway a Strehler. Cosa ha scelto di imparare da loro, e cosa invece ha deciso di non assimilare?

“Ho imparato l’importanza di non avere padroni. Di non essere marionette. È importante conoscere i maestri, ma poi creare un proprio percorso. Non voglio essere un’impiegata del teatro”.

È stato facile dire dei no, nella sua carriera?

“Sì, ne ho detti molti. Anche a persone che mi piacevano. A volte me ne sono pentita, ma alla fine sono contenta. Non ho venduto la mia anima”.

Uno dei temi del suo monologo Luxuriàs è il femminicidio. Come ha scelto di raccontarlo?

“In Luxuriàs parto da Francesca da Rimini, la prigioniera d’amore per eccellenza, e la trasformo in una figura tragico-grottesca. Francesca, colpevole solo di un bacio al cognato, scende all’inferno e lì incontra varie lussuriose, tra cui Moana Pozzi, una Moana dantesca, colta, consapevole, che la aiuta a smettere di farsi sbranare e a riscoprire il proprio desiderio. È un modo per dire che anche la sessualità femminile può e deve uscire dalla logica della vittima. Il monologo è visionario, ironico, a tratti pop, ma racconta un dolore vero. È un grido teatrale contro le violenze del passato e del presente. Una piccola epopea tra inferno e liberazione, dove il corpo femminile torna a essere soggetto, non oggetto”.

Cosa significano per lei oggi le parole “desiderio” e “potere”? E che ruolo hanno nei suoi spettacoli?

“Il desiderio è bellissimo. Etimologicamente significa “mancanza di stelle”. È la forza che ti tiene viva, ti fa creare. Il potere invece corrompe. Distrugge tutto. In Mobbing Dick mostro le dinamiche tra eros e potere, e come la carriera artistica possa diventare un campo minato. Ma è in Luxuriàs che il desiderio femminile prende davvero parola, ribellandosi alla logica del possesso”.

Come riesce a fondere ironia, impegno civile e testi classici nei suoi spettacoli?

“Bisogna trovare l’equilibrio tra alto e basso. Conoscere l’alto per parodiarlo. L’ironia ti permette di osservare da fuori, di capovolgere la prospettiva. Aiuta a mantenere la distanza per calibrare tutto”.

Ha subito abusi di potere nel mondo dello spettacolo? Come si è difesa?

“All’inizio è difficile difendersi. Alcuni ti fanno terra bruciata intorno. Ma Mobbing Dick è anche una forma di denuncia. Scrivere, dirigere e produrre i propri spettacoli è un modo per difendersi. L’indipendenza è protezione”.

È riuscita a fare pace col proprio corpo, dopo certe esperienze?

“Sì, sono in pace. So che può piacere, ma l’importante è che ci sia rispetto e distinzione tra ambito professionale e privato. Se c’è rispetto, se non hai davanti una bestia, è tutto più semplice”.

Cosa la spinge a scrivere oggi: rabbia, amore, bellezza o dolore?

“Tutte queste cose insieme. Mobbing Dick nasce da episodi dolorosi trasformati in qualcosa di creativo. Scrivere è un atto alchemico. Trasformare il fango in oro, come si dice. E poi c’è anche l’amore per ciò che faccio”.

Cosa ha significato per lei la Targa Tenco 2025?

“È una grande emozione. È un premio alle canzoni di Herbert, prima di tutto. Io ho interpretato quattro quinti delle canzoni, curato la produzione artistica, esecutiva, grafica… Sono felice che il disco sia stato ascoltato. Un disco senza ascolto non esiste”.

Cosa spera che resti a chi ascolta Pagani per Pagani?

“La voglia di riascoltarlo. Di approfondire Herbert, leggere i suoi testi, scoprire cosa ha scritto anche per altri. Qualcuno mi ha detto: “Più lo ascolto, più voglio riascoltarlo”. È il complimento più bello”.

Qual è il complimento più bello che si sia fatta da sola?

“Che devo dire grazie a me stessa. Avrei voluto avere molte persone da ringraziare, ma non è così. Però ce l’ho fatta da sola”.

E cosa si augura per il suo futuro?

“Di poter cantare tanto. Cantare è la cosa che amo di più. Fare spettacoli miei è bello ma stancante: devi pensare a tutto. Cantare invece mi diverte, mi fa stare bene”.

Alla luce della sua storia personale, cosa significa per lei la parola “casa”?

“Per me casa non è mai stata un luogo fisico. È uno spazio mentale, creativo, affettivo. Non ho mai avuto una vera casa in senso familiare. Il teatro è stata la mia casa. La scrittura, la musica, i personaggi che ho creato. Anche Herbert, in un certo senso, è stato casa per me. E poi me la sono costruita io, a poco a poco. Con fatica, ma anche con libertà. Quella di non dovermi adattare a un posto dove non mi sentivo al sicuro”.