Carosello in Love su Rai1, intervista al regista Jacopo Bonvicini: amore, identità, immaginario nel primo film

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Nel 1957, la televisione entra nella vita quotidiana degli italiani e ne cambia profondamente l’immaginario nel linguaggio, nei desideri, nei ruoli sociali, grazie a Carosello, il programma che, pur dedicato alla pubblicità, diventa un fenomeno culturale di massa. È proprio intorno a questo spazio televisivo che si costruisce Carosello in Love, film per la televisione prodotto da Groenlandia per Rai Fiction e diretto da Jacopo Bonvicini, al suo esordio alla regia. In onda su Rai 1 il 30 novembre, Carosello in Love segue vent’anni della vita di Laura e Mario, due professionisti che si incontrano e si rincorrono dietro le quinte di Carosello, mentre il Paese cambia, si modernizza, si racconta attraverso uno schermo. Lei è una giovane donna brillante, animata da una passione pura per la televisione, e pronta a sfidare le convenzioni di un mondo ancora maschile. Lui è un regista disilluso, con il sogno del cinema d’autore e un certo scetticismo verso la “fabbrica dei sogni” in formato spot. Il loro rapporto evolve insieme alla società, oscillando tra attrazione, distanza e trasformazione. Ma Carosello in Love non è solo una storia sentimentale. È anche un film sull’identità, sul lavoro, sulla tensione tra immaginario collettivo e desiderio personale. È il racconto di un’Italia che prova a ridefinirsi attraverso la televisione, e di due individui che, solo nel momento in cui imparano a riconoscersi, possono finalmente amarsi. Virgilio Notizie ha intervistato in esclusiva Jacopo Bonvicini per parlare del film, del suo processo creativo e del suo percorso professionale: dagli esordi come attore al lungo lavoro come aiuto regista, fino a questo debutto importante, carico di memoria, visione e umanità. Ne è nata una conversazione che attraversa passato e presente, esperienza e sentimento, tra riflessioni sul mestiere e domande sull’identità.

Il film Carosello in Love si muove su tre assi narrativi importanti: Carosello, la storia d’amore e il lavoro. Da regista, a quale tra questi tre elementi ha scelto di dare maggiore risalto?

“In tutta onestà, credo che l’elemento guida sia stata la storia d’amore. Non perché sia più importante in assoluto degli altri due, ma perché è quello che ci ha permesso di attraversare gli altri. È inequivocabilmente una storia d’amore, intesa non tanto in senso sentimentale classico, ma come una sorta di legame istintivo, una sintonia che si crea tra due persone che, però, non riescono a riconoscersi subito. C’è un’attrazione che li lega da subito, ma che resta sospesa nel tempo. E per riuscire ad arrivare a quel riconoscimento, devono passare attraverso il lavoro e attraverso Carosello. Sono questi due elementi che danno forma al loro rapporto e alla loro crescita. In questo senso, l’amore è il veicolo, il mezzo per raccontare anche il resto”.

Il film sembra dirci che solo quando Laura (Ludovica Martino) e Mario (Giacomo Giorgio) capiscono chi sono davvero, riescono finalmente ad amarsi. Quanto è stato importante per lei raccontare questa ricerca di identità?

“È stato un elemento centrale. Laura, in particolare, mi ha subito colpito molto: ci permetteva di raccontare un’epoca precisa con uno sguardo che però restava vicino alla contemporaneità. È una donna che compie un piccolo viaggio nel futuro. Come tante donne dell’epoca, ha una mentalità che corre avanti rispetto al contesto che la circonda. La sua passione per la televisione è talmente pulita, talmente carica di energia e slancio, che la proietta ben oltre i limiti che famiglia e società le impongono. In questo senso, la sua ricerca di identità attraverso il lavoro è un tema forte, declinato chiaramente al femminile, ma non solo. Anche Mario fa un percorso simile. Non parte da una costrizione esterna, ma da una tensione interna: una specie di dissonanza tra quello che fa e quello che sente. E anche per lui è solo nel momento in cui riesce ad accettarsi per com’è, che capisce cosa vuole veramente. Credo che questo valga per tutti noi, anche per chi fa il mio mestiere. Quando capisci chi sei, inizi a mettere te stesso al servizio di quello che fai. E a quel punto trovi anche un senso nei rapporti, nelle scelte, nei progetti”.

Lei ha iniziato come attore, è stato assistente alla regia, e ora debutta come regista in un progetto importante destinato a Rai 1 prima e a Netflix dopo (dal 30 dicembre). Come descriverebbe il suo percorso fino a qui?

“È stato un percorso a tappe. Da ragazzino ho iniziato a recitare quasi per caso. All’inizio mi divertiva, ma poi mi sono reso conto abbastanza presto che quella veste non mi apparteneva fino in fondo. Non mi sentivo a mio agio. Non credo di avere un talento naturale per la recitazione, e anche caratterialmente faticavo a gestire quel ruolo. Però mi affascinava tutto ciò che c’era intorno: la troupe, il lavoro sul set, il mondo che si costruiva ogni giorno da zero. Quello mi sembrava magico. Vengo da una famiglia che non ha mai lavorato nel cinema, ma che ha sempre amato profondamente il cinema. Quindi, quando ho deciso di non recitare più, ho chiesto ai registi con cui avevo lavorato, in particolare a Lucio Pellegrini, di potermi inserire nella troupe. Ho iniziato come volontario, come terzo o quarto assistente. E da lì ho avuto fortuna: ho incontrato persone che mi hanno fatto crescere, ho lavorato in tante produzioni diverse, da Indigo a The Apartment a Wildside. Per molti anni ho fatto l’aiuto regista, finché non è arrivato il momento in cui ho sentito il desiderio di raccontare io le storie. E lì è stato fondamentale l’incontro con Matteo Rovere. Non avevamo mai lavorato insieme prima, nonostante io avessi collaborato con tante realtà diverse. Ma con lui, in Grøenlandia, è nata quasi subito la possibilità di dirigere questo film. Ed è stato un regalo enorme. Anche se era un progetto di grande responsabilità, il set è stato sorprendentemente sereno, divertente, appassionato. C’era un bellissimo clima, e questo ha fatto la differenza”.

Sul set si è trovato subito a suo agio?

“Sì, assolutamente. Per me il set è casa. È un ambiente che conosco da vent’anni. Certo, ci sono tensione e pressione, ma non ho provato paura. Il mio era un esordio, ma non in un luogo sconosciuto. Il set era già parte della mia vita. Non avevo mai diretto attori prima, non avevo mai montato un film, ma sapevo come funziona quel mondo, come si muove una troupe. E questo mi ha dato stabilità”.

Us: Elisabetta Cisterna per Golin Italy

In Carosello in Love, uno dei temi forti è il peso delle etichette. Laura, in quanto donna, deve superare un doppio limite imposto dalla società. Mario, invece, ha un’idea alta del cinema e si trova a lavorare nel contesto pubblicitario. Lei, nella sua carriera, ha mai sentito questo tipo di pregiudizio, ad esempio per essere stato attore in passato?

“Devo dire di no. Non ho mai avvertito il peso di un giudizio che derivasse da quello che avevo fatto prima. Questo grazie soprattutto alla fortuna dell’esperienza accumulata nel tempo. Certo, c’erano aspetti della regia che ancora non conoscevo – non avevo mai diretto gli attori, non avevo mai lavorato davvero al montaggio – ma avevo un grande vantaggio: conoscevo bene il set. E per un regista all’esordio, questo è fondamentale. Il set può essere un ambiente complicato, veloce, pieno di richieste. Ma per me era un territorio familiare. Ci ho vissuto vent’anni. E quindi tutta quella tensione che di solito accompagna un primo film, nel mio caso era molto più controllabile. È anche una questione di abitudine, di linguaggio condiviso con la troupe. E poi, come dicevo, c’era un clima molto positivo. Un set divertente, appassionato, sentito da tutti. E questo ha aiutato moltissimo a disinnescare ogni eventuale miccia”.

Ha parlato di fortuna. Ma davvero crede che sia stata solo una questione di fortuna? La fortuna aiuta, ma se non c’è talento…

“Non è solo fortuna. Però, per come funziona il nostro mestiere, la fortuna degli incontri è determinante. Ho conosciuto tanti colleghi molto capaci che, per varie ragioni, non hanno avuto accesso ai contesti giusti. Nel nostro ambiente, se entri in un gruppo e fai bene, vieni richiamato. Ma se non entri in quel primo gruppo, a volte fai fatica a emergere, anche se hai talento. E il lavoro, col tempo, non è solo espressione artistica. È anche necessità. Si diventa adulti, bisogna vivere. E a volte le scelte che fai dipendono da dove riesci a lavorare, più che da ciò che desideri veramente. Io ho avuto la fortuna di incontrare, molto giovane, Alice Rohrwacher, con cui ho iniziato a fare l’aiuto regista. Poi ho lavorato con il gruppo di Paolo Sorrentino, dove ho trovato un aiuto regista straordinario che considero il mio maestro. Ecco, gli incontri giusti, nei momenti giusti, ti aprono possibilità. Per questo parlo di fortuna. Anche se poi, ovviamente, bisogna saperla sfruttare”.

Carosello in Love racconta anche la televisione come doppio: da una parte macchina del desiderio, dall’altra specchio sociale. Quale di questi due aspetti l’ha interessata di più, da regista e da narratore?

“Direi lo specchio sociale. È quello che mi ha più colpito, perché mi ha fatto riflettere sulla distanza tra quell’epoca e la mia. Io sono cresciuto negli anni Ottanta e Novanta, quando la televisione era già percepita come qualcosa di isolante. I genitori ti dicevano “non guardare troppa tv”, come se ti allontanasse dalla realtà, come se ti alienasse dalle relazioni. Invece in Carosello in Love la televisione è un magnete, un elemento aggregante. La gente si riunisce attorno al televisore, nei cortili, nei bar, nei condomini. C’era una forte spinta collettiva, una curiosità sociale, un senso di comunità. Era un oggetto nuovo, sì, ma anche condiviso. E questo mi ha emozionato. Perché oggi è molto diverso. Ognuno ha il proprio schermo. Ognuno guarda da solo. Invece, lì, la televisione era una scoperta fatta insieme. Era un evento”.

E la macchina del desiderio?

“Quella c’era, certo. Ed è stata una forza dirompente. Per la prima volta si metteva in scena un’idea di desiderio su scala nazionale. Ma forse è un aspetto che ci è più familiare, più riconoscibile anche oggi. Il fatto che la televisione ti proponga modelli e desideri che magari non sapevi nemmeno di avere è una dinamica che la mia generazione conosce già molto bene. La vera differenza, invece, era sulla scala. I miei genitori non avevano nemmeno l’oggetto in casa, per dire. Non si trattava di scegliere quale lavastoviglie comprare, ma di scoprire che esisteva una lavastoviglie. Era tutto più radicale, più nuovo”.

Lei non ha vissuto l’epoca di Carosello. Come si è preparato per raccontarla?

“Ho fatto una doppia ricerca. Da un lato, c’è il materiale d’archivio: Carosello è ben documentato, è stato digitalizzato, ci sono cofanetti, testi, raccolte, persino un libro molto utile che racconta il programma. Da quel punto di vista si può studiare, si può guardare. Ma c’è anche un altro tipo di ricerca, più intimo. Mi sono lasciato guidare dai racconti dei miei genitori, dai ricordi familiari. Più che cercare aneddoti precisi, ho provato a entrare nella temperatura emotiva di quelle serate, di quel ritrovarsi insieme davanti alla televisione. È stato anche un viaggio personale. Un ritorno a un’immagine dolce, che conservavo dentro di me. E credo che anche questo abbia influenzato il tono del film, che forse per questo ha una qualità dolce, tenera. Un pregio che nasce, sì, dalla scrittura e dal lavoro degli attori e della troupe, ma anche da questo sentimento mio, privato”.

Lei ha parlato di “maestri” che ha incontrato nel suo percorso. Cosa ha scelto di imparare da loro e cosa invece ha preferito non assimilare, per mantenere uno sguardo personale?

“Questa è una domanda molto difficile, perché riguarda meccanismi interiori che non sempre controlliamo. La scelta di cosa impari e cosa no non è sempre consapevole. Spesso è qualcosa che si sedimenta dentro, nel tempo. Ho lavorato come aiuto con autori e autrici che avevano visioni molto diverse del cinema e del racconto. Se sei un aiuto regista onesto, lavori al servizio dello sguardo del regista con cui collabori, quindi cerchi davvero di entrare nella sua visione, di comprenderla fino in fondo. E lì, dentro quello sguardo, cominci a riconoscere anche dove ti ritrovi e dove invece senti che qualcosa non fa per te. Questa navigazione è il modo più autentico per capire chi sei. Ed è così che ho cominciato a costruire un mio modo di guardare. Alcuni stimoli mi hanno aiutato a chiarirmi le idee anche in negativo: a riconoscere cosa non volevo imitare, cosa non mi apparteneva. L’essere derivativi è una trappola facile nel nostro mestiere. Tutti siamo influenzati, certo, ma è importante imparare a riconoscere quando uno stile o una scelta narrativa non rispecchiano la tua natura. Gli incontri che ho fatto sono stati fondamentali. E se oggi ho uno sguardo un po’ mio, lo devo molto a loro, più che a me stesso. Non credo di essere stato del tutto cosciente in questo processo, ma loro mi hanno aiutato a diventarlo”.

Carosello in Love è un film pensato per la televisione mentre lei viene dal cinema. Questo ha modificato in qualche modo il suo sguardo sulla tv e sulle produzioni televisive?

“In realtà no. Per fortuna, il mio percorso lavorativo mi ha già insegnato a non avere pregiudizi rispetto al contenitore in cui si lavora. Uso la parola “prodotto” senza connotazione negativa: per me qualsiasi racconto, se decido di farlo, lo sposo con entusiasmo. Non mi interessa etichettarlo come cinema d’autore, serie, film per la tv. Io lavoro molto sull’entusiasmo, non sulle sovrastrutture. E poi ho un grande rispetto per il nostro mestiere, per tutte le persone che lo fanno. Non solo i registi, ma tutte le maestranze, gli attori, i tecnici. Che si tratti di un piccolo progetto o di un film da prima serata, la spinta deve essere la stessa. Si può trovare una voce dentro qualsiasi racconto, anche quelli su commissione. E penso che oggi l’idea di “regista-autore” non sia l’unica strada valida per esprimersi. In Italia è stata una figura centrale, e abbiamo avuto esempi meravigliosi, ma ci sono anche grandi registi che hanno lavorato sempre su copioni non loro, anche per la televisione. Carosello stesso è un esempio straordinario: è stato girato da autori incredibili, spesso per pubblicità. Eppure, quei lavori erano piccoli pezzi d’arte. Non penso che si ponessero il problema del discredito. Facevano il loro lavoro con libertà e talento. Per questo dico che Carosello può insegnarci molto anche oggi”.

Un’ultima domanda, rapida ma importante: c’è un progetto futuro che sia totalmente suo, come regista e autore? Un sogno da realizzare?

“Sì, certo. Al di là di tutti i discorsi “alti”, ognuno di noi coltiva il sogno di raccontare una storia tutta sua. Anch’io ce l’ho. Mettere in piedi un progetto, però, non è mai semplice: richiede tempo, risorse, costruzione. Fare cinema è costoso, anche solo in termini organizzativi. E poi, per molti anni, ho fatto un altro mestiere, quello dell’aiuto regista. È un lavoro totalizzante, che ti assorbe completamente. Per tanto tempo non ho neppure pensato di scrivere qualcosa di mio. Solo ora, piano piano, sto ricominciando. È quasi come se fossi di nuovo un ragazzo. Ed è un bel percorso, anche quello”.

È quasi una riappropriazione di sé. Un processo molto simile a quello di Carosello in Love, in fondo.

“Esatto. Chissà, forse era un segnale. Un modo per ricordarmi che quella strada è ancora lì, e che posso ancora percorrerla”.