Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino italiano di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale a Carpi nel pomeriggio di 31 agosto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e residente in provincia di Mantova, è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un controllo di routine, dopo aver tentato la fuga su una bicicletta elettrica e aver cercato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un comportamento sospetto da parte di un giovane uomo in sella a una bici elettrica. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal fatto che il soggetto, invece di tenere saldamente il manubrio, stava maneggiando del denaro contante.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Alla vista della pattuglia, il 28enne ha reagito tentando una fuga precipitosa. Durante la corsa, ha lanciato un involucro all’interno di un cortile, nel tentativo di disfarsi della prova compromettente. Tuttavia, la fuga si è conclusa bruscamente quando il giovane ha urtato contro l’auto di servizio della Polizia, venendo così bloccato dagli agenti.

Il sequestro della droga e del denaro

Gli agenti hanno recuperato l’involucro lanciato dal sospettato, scoprendo che conteneva 9 grammi di hashish. Inoltre, durante la perquisizione personale, sono stati trovati 125 euro in contanti, ritenuti verosimilmente il provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le accuse e la misura cautelare

Il giovane è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il contesto dei controlli a Carpi

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge regolarmente a Carpi, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini. La presenza costante delle forze dell’ordine e la tempestività degli interventi hanno permesso di individuare e fermare tempestivamente il sospettato, evitando che la sostanza stupefacente potesse essere immessa sul mercato locale.

IPA