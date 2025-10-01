Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto di un giovane italiano per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale: il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Carpi, dove il ventiquattrenne è stato fermato durante un controllo antidroga. L’uomo, dopo aver tentato la fuga e aver aggredito un agente, è stato bloccato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, che ha disposto per lui l’obbligo di dimora a Carpi.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel quadro delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione della criminalità. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Carpi hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino italiano di 24 anni, apparso subito particolarmente nervoso.

Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti

Durante il controllo, il giovane ha improvvisamente tentato di fuggire, scendendo dall’auto e dandosi alla corsa. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo un breve inseguimento. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, il ventiquattrenne ha opposto resistenza, colpendo al viso e al polso uno degli operatori di polizia, che ha riportato lievi contusioni.

Il sequestro di droga e denaro

Una volta immobilizzato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto sono stati trovati due involucri di cellophane contenenti circa 11 grammi di hashish e cocaina, oltre a 1.230 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione, tipico strumento utilizzato per la pesatura delle dosi di droga.

La perquisizione domiciliare e il ruolo dell’unità cinofila

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio del giovane, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Vignola. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 7.105 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell’arrestato.

L’udienza di convalida e le misure cautelari

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Carpi. Il giovane dovrà quindi restare nel territorio comunale in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

