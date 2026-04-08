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È stata sventata una truffa aggravata ai danni di una donna di 67 anni a Carpineto Romano, dove quattro persone sono state arrestate nel pomeriggio della vigilia di Pasqua. L’operazione è stata resa possibile grazie alla prontezza della vittima e dei suoi familiari, che hanno riconosciuto il tentativo di raggiro e allertato tempestivamente i Carabinieri, consentendo così il blocco in flagranza dei presunti truffatori.

Il tentativo di truffa: il copione e la reazione della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di sabato di Pasqua, quando la donna, residente a Carpineto Romano, ha ricevuto una telefonata sospetta. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i responsabili prima che il reato venisse portato a termine.

Il modus operandi dei truffatori è stato quello ormai tristemente noto: una voce al telefono si è qualificata come carabiniere, raccontando alla donna che a Roma era stata commessa una rapina in gioielleria e che l’auto utilizzata dai malviventi aveva una targa corrispondente a quella del marito della vittima. Con la scusa di dover verificare che i gioielli in suo possesso non fossero quelli rubati, un falso carabiniere avrebbe dovuto recarsi a casa sua. L’obiettivo era chiaro: entrare nell’abitazione e sottrarre i preziosi.

Questa volta, però, il piano non ha funzionato. I familiari della donna, alcuni dei quali avevano partecipato agli incontri di sensibilizzazione organizzati dall’Arma per prevenire proprio questo tipo di reato, hanno riconosciuto immediatamente il tentativo di truffa e hanno composto il 112 prima ancora che i malviventi si avvicinassero all’abitazione.

L’intervento dei Carabinieri: un’operazione su due fronti

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri delle Stazioni di Carpineto Romano e Montelanico, coordinati dalla Centrale Operativa del Norm della Compagnia di Colleferro, hanno predisposto un’operazione articolata su due fronti. Una parte dei militari è entrata nell’abitazione per rassicurare la donna e gestire la situazione dall’interno, mentre il resto del personale ha assunto posizioni di osservazione all’esterno, pronto a intervenire al minimo segnale sospetto.

L’attesa è durata poco: alla porta si è presentato un giovane di 20 anni, sceso da una Fiat 500 a bordo della quale attendevano tre complici. I Carabinieri posizionati all’esterno hanno bloccato immediatamente il giovane e fermato anche gli altri occupanti del veicolo: due uomini di 49 e 20 anni e due donne di 33 e 22 anni, tutti di origine campana e già noti alle forze dell’ordine, ad eccezione del più giovane.

Perquisizione e sequestri: i collegamenti con altri reati

La perquisizione immediata della vettura, risultata essere a noleggio, ha portato al sequestro del telefono cellulare del 20enne e di diversi oggetti in oro. Tuttavia, questi ultimi non appartenevano alla tentata truffa di Carpineto Romano: secondo le prime ricostruzioni, sarebbero riconducibili a un colpo analogo portato a termine nella stessa mattinata, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Gli oggetti sequestrati sono quindi ritenuti probabile provento di altri colpi.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Giudice del Tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti, disponendo la misura dell’obbligo di dimora per il 49enne. Gli altri tre indagati sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.

Un’operazione inserita nei controlli contro le truffe agli anziani

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati dal Gruppo Carabinieri di Frascati sul fenomeno delle truffe agli anziani, reati che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione e che spesso rimangono sommersi. In questa occasione, la lucidità della vittima e la rapidità dell’intervento dei militari hanno permesso di fermare i truffatori prima che potessero arrecare danni.

IPA