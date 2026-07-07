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Un arresto e un ingente sequestro di droga a Carrara. Una donna straniera di 33 anni è stata fermata in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti il 3 luglio, dopo essere stata trovata in possesso di 140 chilogrammi di droga e 3000 euro in contanti. L’operazione è stata eseguita nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga sul litorale massese.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio del 3 luglio i militari del Nucleo Investigativo di Massa Carrara hanno effettuato un controllo in via Piave a Carrara. Durante il servizio, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno notato una donna straniera che mostrava segni di nervosismo. Questo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare.

Il sequestro: 140 kg di droga e 3000 euro in contanti

La perquisizione ha permesso di rinvenire, nel portabagagli dell’auto della donna, tre borsoni di tela contenenti 1400 panetti di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 140 chilogrammi. Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche la somma di 3000 euro in contanti. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione della Procura di Massa.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Dopo il rinvenimento della droga e del denaro, la donna è stata arrestata in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le procedure di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Pisa. Nella mattinata del 6 luglio, al termine dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale di Massa, l’arresto è stato convalidato e nei confronti della donna è stata disposta la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il valore della droga sequestrata

Secondo quanto riportato dalle autorità, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro se immessa sul mercato al dettaglio. Il sequestro rappresenta quindi un duro colpo alle attività di spaccio nella zona del litorale massese e testimonia l’efficacia dei controlli messi in atto dai Carabinieri.

IPA