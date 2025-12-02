Carrefour Italia acquistato da NewPrinces, fondata da Parmalat a Reggio Emilia: il presidente è Mastrolia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces è ora definitiva: la Commissione europea ha approvato l’operazione ritenendola pienamente compatibile con le regole del mercato comune e con l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Con il passaggio del 100 per cento del capitale, ceduto da Carrefour Nederland B.V. e da Carrefour S.A., ora il gruppo guidato dal presidente Angelo Mastrolia compie il passo più importante della propria storia recente.

Carrefour Italia passa a NewPrinces

Fondata a Reggio Emilia nel solco di Parmalat, NewPrinces consolida il posizionamento come secondo gruppo italiano agroalimentare per fatturato e primo operatore nazionale del food & beverage in termini occupazionali.

Il perimetro societario conta oggi 13.000 operatori in Italia e oltre 18.000 nel mondo, ai quali si aggiungono circa 11.000 persone impegnate nelle attività fornite da aziende esterne.

“Il perfezionamento di questa operazione segna per il nostro Gruppo un passaggio di portata strategica”, ha confermato tramite una nota il presidente Angelo Mastrolia, ricordando anche la decisione di sospendere la cassa integrazione avviata da Carrefour Italia nei mesi precedenti, in attesa di una revisione delle competenze interne e dei nuovi assetti organizzativi.

Secondo le proiezioni preliminari diffuse dal gruppo, l’integrazione con Carrefour Italia produrrà un impatto significativamente positivo sui risultati consolidati al 31 dicembre 2025.

L’utile netto del nuovo perimetro NewPrinces è atteso sopra i 700 milioni di euro, mentre il patrimonio netto dovrebbe superare 1,1 miliardi, sostenuto da una posizione finanziaria netta positiva compresa tra 150 e 200 milioni (su base ex Ifrs 16). I ricavi consolidati del gruppo si attestano nell’ordine dei 7 miliardi di euro.

L’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces, annunciata lo scorso luglio, riguarda oltre 1.000 punti vendita presenti in particolare nel Nord Italia e valutati più di 1 miliardo di euro.

Nei mesi che hanno preceduto il closing, Carrefour ha effettuato una doppia iniezione di liquidità per un totale di oltre 775 milioni di euro, destinata al ripianamento delle passività infragruppo e al finanziamento del piano di investimenti precedentemente concordato.

A questa si aggiunge l’impegno di NewPrinces, pari a 200 milioni di euro, finalizzato al rilancio della rete commerciale e all’avvio del processo di esercizio dell’opzione di acquisto degli immobili dei negozi.

Contestualmente al perfezionamento dell’operazione è stato avviato un riassetto delle denominazioni societarie: Carrefour Italia è diventata Princes Retail S.p.A., Carrefour Finance è stata rinominata Princes Finance S.p.A., mentre Carrefour Property è ora Princes Property S.p.A. Rimane invariata la denominazione di G.S. S.p.A.

Il marchio Carrefour resta fino al 2028

Dal punto di vista commerciale, è stato definito un periodo transitorio di massimo tre anni durante il quale i punti vendita manterranno l’insegna Carrefour, sino alla fine del 2028.

Il gruppo ha stabilito un piano progressivo di rebranding che porterà al ripristino del marchio storico GS, secondo una roadmap geografica finalizzata a garantire continuità operativa per consumatori, dipendenti e fornitori.

Il piano industriale prevede anche la modernizzazione dei negozi, il rilancio del brand GS con un nuovo posizionamento, l’espansione della rete (sia diretta sia in partnership tramite operating lease) e l’integrazione con la piattaforma logistica NewPrinces, dotata di oltre 600 mezzi refrigerati, per rafforzare il presidio nel canale Ho.Re.Ca., nei servizi di home delivery e nel marchio Docks cash & carry.

NewPrinces chiude il cerchio della internazionalizzazione

NewPrinces completa il suo percorso di espansione internazionale che era iniziato con l’acquisizione della britannica Princes Group Ltd e poi proseguito nel 2024 con l’acquisizione di Diageo Operations Italy.