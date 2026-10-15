Carrello pieno e sensori bloccati al supermercato a Breno vicino a Brescia, ma c'è un carabiniere: 2 arresti
Due cittadini rumeni sono stati fermati dai Carabinieri dopo un tentativo di furto in un supermercato. Recuperata anche la merce di un altro colpo.
Uno spingeva verso l’uscita un carrello pieno di spesa per circa 450 euro, l’altro teneva bloccati i sensori antitaccheggio. Ma in quel supermercato di Breno c’era anche un carabiniere libero dal servizio, che ha dato l’allarme. Due uomini di 34 e 22 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e la merce è stata recuperata, insieme a quella di un furto messo a segno poco prima.
- Breno, il carabiniere fuori servizio al supermercato
- Furto al supermercato, la coppia bloccata prima della fuga
- Poco prima un altro furto in un supermercato della zona
Breno, il carabiniere fuori servizio al supermercato
Come riporta l’Arma dei Carabinieri, il militare della Compagnia di Breno era nel punto vendita per conto suo quando ha notato l’atteggiamento sospetto dei due.
Secondo Voce Camuna, era il tardo pomeriggio del 14 ottobre.
Il carabiniere ha visto uno dei due dirigersi verso la porta con il carrello carico di generi alimentari, senza passare dalle casse, mentre il complice si occupava dei sensori all’uscita.
A quel punto ha chiamato la Centrale operativa, chiedendo l’invio urgente di una pattuglia.
Furto al supermercato, la coppia bloccata prima della fuga
I carabinieri delle stazioni di Breno e Borno sono arrivati subito e hanno fermato i due nell’area accanto al negozio, prima che riuscissero ad allontanarsi.
Tutta la merce, del valore di circa 450 euro, è stata restituita ai responsabili del supermercato.
I due, secondo i militari, erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.
Poco prima un altro furto in un supermercato della zona
La perquisizione e gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che poco prima la coppia aveva rubato in un altro supermercato vicino.
Anche quella merce, del valore di circa 100 euro, è stata recuperata e riconsegnata.
Secondo il Giornale di Brescia, i due sono rimasti nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del processo per direttissima.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.