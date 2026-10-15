Carrello pieno e sensori bloccati al supermercato a Breno vicino a Brescia, ma c'è un carabiniere: 2 arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Uno spingeva verso l’uscita un carrello pieno di spesa per circa 450 euro, l’altro teneva bloccati i sensori antitaccheggio. Ma in quel supermercato di Breno c’era anche un carabiniere libero dal servizio, che ha dato l’allarme. Due uomini di 34 e 22 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e la merce è stata recuperata, insieme a quella di un furto messo a segno poco prima.

Breno, il carabiniere fuori servizio al supermercato

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, il militare della Compagnia di Breno era nel punto vendita per conto suo quando ha notato l’atteggiamento sospetto dei due.

Secondo Voce Camuna, era il tardo pomeriggio del 14 ottobre.

Il carabiniere ha visto uno dei due dirigersi verso la porta con il carrello carico di generi alimentari, senza passare dalle casse, mentre il complice si occupava dei sensori all’uscita.

A quel punto ha chiamato la Centrale operativa, chiedendo l’invio urgente di una pattuglia.

Furto al supermercato, la coppia bloccata prima della fuga

I carabinieri delle stazioni di Breno e Borno sono arrivati subito e hanno fermato i due nell’area accanto al negozio, prima che riuscissero ad allontanarsi.

Tutta la merce, del valore di circa 450 euro, è stata restituita ai responsabili del supermercato.

I due, secondo i militari, erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Poco prima un altro furto in un supermercato della zona

La perquisizione e gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che poco prima la coppia aveva rubato in un altro supermercato vicino.

Anche quella merce, del valore di circa 100 euro, è stata recuperata e riconsegnata.

Secondo il Giornale di Brescia, i due sono rimasti nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del processo per direttissima.

IPA