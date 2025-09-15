Carri armati IDF entrati a Gaza City, l'invasione di Israele anche con elicotteri e droni: popolazione in fuga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carri armati dell’IDF sono entrati a Gaza City, mentre elicotteri, droni e “bombe robot” hanno iniziato a colpire diversi quartieri: è iniziata la mossa finale di Israele con l’assalto alla città più importante della Striscia. La popolazione è in fuga dal nord-ovest della città verso est e sud, mentre Trump accusa Hamas di usare ostaggi come scudi umani.

Israele entra a Gaza City

L’assalto finale di Israele ha preso corpo nella tarda serata di lunedì 15 settembre.

Carri armati dell’IDF hanno fatto il loro ingresso in via Al-Jalaa, centro nevralgico di Gaza City, mentre contemporaneamente elicotteri Apache e droni colpivano quartieri come Tel Al-Hawa, Al-Karama, Sheikh Radwan e la costa.

Le fonti palestinesi hanno descritto un’offensiva concentrata in più zone di Gaza City. A Tel Al-Hawa, secondo le testimonianze, l’IDF starebbe impiegando anche le cosiddette “bombe robot”.

I filmati circolati sui social mostrano il cielo solcato da elicotteri, raffiche di artiglieria e bombardamenti continui che avvolgono la città in un fuoco incessante.

Dal quartiere nord-occidentale, i civili raccontano di essere stati costretti a lasciare le proprie case, riversandosi verso sud ed est con strade affollate di mezzi in fuga.

Donald Trump su Hamas

Intanto Donald Trump, su Truth Social, ha intimato ad Hamas di liberare gli ostaggi, condannando la loro esposizione come scudi umani contro l’offensiva israeliana.

“Ho appena letto delle notizie sul fatto che Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie per usarli come scudi umani contro l’offensiva di terra di Israele” ha scritto il presidente americano sulla piattaforma.

“Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un’atrocità umana, di cui pochi hanno mai visto eguali” ha aggiunto.

Poco dopo è arrivato il ringraziamento di Benjamin Netanyahu. “Grazie, presidente Trump, per il tuo incrollabile sostegno alla battaglia di Israele contro Hamas e per la liberazione di tutti i nostri ostaggi”.

