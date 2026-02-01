Carro cede al Carnevale di Sarno e cade sulla folla, tre feriti di cui una bambina: sospesi tutti gli eventi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Momenti di panico al Carnevale di Sarno. Un pezzo di un carro allegorico si è staccato all’improvviso durante la sfilata tradizionale per le strade del comune nel Salernitano, finendo sopra il pubblico. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, due uomini e una bambina di 9 anni, portata in ospedale.

L’incidente al Carnevale di Sarno

L’episodio si è verificato durante i festeggiamenti del Carnevale, nella mattinata di domenica 1 febbraio, mentre i carri allegorici stavano percorrendo corso Vittorio Emanuele, tra le principali vie del comune in provincia di Salerno.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un pezzo dell’ultimo carro si è staccato cadendo sopra alcuni spettatori.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I feriti

Stando alle prime ricostruzioni, il pezzo ha colpito un uomo tra il pubblico, che a sua volta avrebbe travolto una bambina di 9 anni.

La bimba è stata portata in ambulanza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per una sospetta frattura a un piede.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini, entrambi portati all’ospedale locale con ferite lievi e dimessi in giornata.

Le parole del sindaco

Sull’incidente è intervenuto il sindaco di Sarno Francesco Squillante, che ha ordinato la sospensione di tutte le manifestazioni legate al Carnevale cittadino.

“La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente” ha spiegato con un post sul suo profilo Facebook.

“Quanto accaduto impone a me come sindaco, all’intera amministrazione, all’associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile” ha aggiunto.