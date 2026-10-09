Carrozzina elettronica a Christian Durso, la Asl Napoli 1 ricorre contro la sentenza: l'appello a Fico

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha vinto in tribunale, ma la carrozzina elettronica di cui ha bisogno non è ancora arrivata. Christian Durso, attivista napoletano contro le barriere architettoniche e affetto da atrofia muscolare spinale, a fine luglio aveva ottenuto la condanna della Asl Napoli 1 Centro a pagare l’intero costo del presidio, circa 23.200 euro più Iva, oltre alle spese di giudizio. L’azienda aveva autorizzato solo poco più di 13.300 euro, la cifra prevista dal tariffario. Ora la Asl ha fatto ricorso in appello. Secondo Cronache della Campania, considera le funzioni richieste dei semplici “optional” e sostiene che pagarle configurerebbe un “presunto danno erariale”. La carrozzina che Durso usa da circa sei anni è fuori produzione e non si può più riparare, perché mancano i pezzi di ricambio. “Le mie necessità quotidiane non possono aspettare i tempi della burocrazia”, dice Durso, in attesa da un anno e mezzo, che si rivolge al presidente della Regione: “Chiedo a Roberto Fico di intervenire affinché la sentenza venga rispettata”. Il caso sarà discusso il 10 ottobre alle 15 al Museo Darwin Dohrn, durante il congresso dell’Associazione Luca Coscioni a Napoli, con gli avvocati Alessandro Bardini e Rocco Berardo.