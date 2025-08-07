Carta acquisti 500 euro, da chi ha diritto alla social card a come funziona: cosa si può comprare
Torna la carta Dedicata a te destinata alle famiglie con Isee sotto i 15mila euro, esclusivamente per gli acquisti di beni essenziali fino a 500 euro
La social card Dedicata a te torna a essere disponibile per oltre un milione di famiglie italiane in condizione di difficoltà economica. Anche per il 2025 è stato caricato sulle carte il sussidio una tantum da 500 euro, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. I nuclei aventi diritto riceveranno automaticamente il sostegno, senza necessità di fare richiesta.
Torna la carta Dedicata a te
La misura è finanziata attraverso un decreto interministeriale appena varato, all’esame dalla Corte di Conti prima di entrare ufficialmente in vigore a fine estate, con il fondo da 500 milioni di euro già stabiliti in Manovra.
Risorse che secondo le stime del Governo, sono mirate ai 1.157.179 nuclei familiari individuati dall’Inps e comunicati ai comuni di residenza, sulla base dei criteri reddituali previsti.
Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida durante il lancio della carta “Dedicata a te”
A chi spettano i 500 euro
La carta Dedicata a te è una social card emessa da Poste italiane, tramite Postepay, consegnata gratuitamente e automaticamente alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (comunale) in Italia;
- essere composte da almeno tre persone;
- avere una certificazione ordinaria, in corso di validità, che attesti un Isee non superiore ai 15mila euro.
Il contributo è concesso soltanto una volta e non è cumulabile con altre misure di inclusione sociale o sostengo al reddito, nazionali, regionali o comunali: sono esclusi dal beneficio, dunque, i percettori di sussidi come l’Assegno di inclusione o la Carta acquisti.
Quali acquisti sono concessi
Sei requisiti per i nuclei che possono accedere alla social card rimangono gli stessi del 2024, rispetto allo scorso anno cambiano alcuni beni che si possono acquistare con la carta Dedicata a te.
I 500 euro possono, infatti, essere utilizzati unicamente per la spesa di articoli alimentari di prima necessità, con l’esclusione delle bevande alcoliche, nei punti vendita convenzionati con il circuito Mastercard.
La carta permette anche di ottenere sconti fino al 15% nei negozi aderenti, ma dall’elenco 2025 degli acquisti che si possono effettuare sono stati eliminati il rifornimento di carburanti e gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico.