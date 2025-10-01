Bonus libri con la Carta della Cultura da 500 euro, ma si può richiedere solo a ottobre e l'app IO va in tilt

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Arriva la Carta della Cultura, una carta digitale da 100 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 15 mila euro. Il contributo statale può essere utilizzato per l’acquisto di libri. L’obiettivo del Ministero della Cultura, fautore dell’iniziativa tramite il Centro per il libro e la lettura, è quello di contrastare la povertà educativa e culturale. Si può richiedere entro la fine di ottobre attraverso l’app IO, che però è andata subito in tilt per le tante richieste, riprendendosi dopo circa 30 minuti.

Cos’è la Carta Cultura

La Carta della Cultura è un’iniziativa del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura.

La gestione tecnica della carta digitale è affidata a PagoPA, CONSAP e SOGEI.

La Carta Cultura potrà essere usata nelle librerie convenzionate

Si tratta di un contributo dedicato ai nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore ai 15mila euro.

La carta in formato digitale ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024.

100 euro per l’acquisto di libri

Una volta ricevuta la carta, disponibile nella sezione Portafoglio dell’App IO, questa sarà valida per 12 mesi. Decorso questo tempo l’eventuale credito residuo sarà ritirato e la carta non sarà più attiva.

Il contributo di 100 euro potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di libri.

Sono accettati testi sia cartacei che digitali, manuali scolastici o no. Non vi è alcun limite per quel che riguarda la tipologia di libro, che siano romanzi, graphic novel o saggi.

L’unico requisito è la presenza del codice ISBN, l’International standard book number essenziale per la commercializzazione.

La Carta Cultura sarà accettata presso librerie e punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata.

Come richiedere la Carta Cultura

La Carta della Cultura si può richiedere a partire dal 1° ottobre 2025 fino al 31 ottobre dello stesso anno.

La richiesta si presenta tramite l’App IO, alla scheda del servizio Carta Cultura, accedendo tramite SPID o Carta di identità elettronica (CIE).

È assegnata una sola carta per nucleo familiare per annualità. La misura è stata varata nel 2020, ma entrata solo oggi in vigore.

Le famiglie potranno dunque richiedere contributi per ogni anno dal 2020 al 2024 in cui l’ISEE è stato inferiore ai 15mila euro.

La graduatoria sarà stilata in base all’ISEE dell’anno cui la carta fa riferimento, dal reddito più basso al più alto e in ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi.

App IO in tilt, troppe richieste nel click day

Alle ore 12 di mercoledì 1 ottobre, l’app IO ha registrato un down, smettendo di funzionare per circa 30 minuti.

Il motivo? Le tante richieste di accesso per richiedere la Carta della Cultura.