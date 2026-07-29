Carta d'identità a vita per gli anziani over 70, come funziona il rinnovo e da quando parte
A partire dal 30 luglio 2026, il rinnovo della carta d’identità sarà a vita per i cittadini over 70
La legge Pnrr applica la norma che rende a vita il rinnovo della carta d’identità elettronica (Cie) per gli over 70. La misura entra in vigore a partire dal 30 luglio 2026 ed è valida per chi ha già compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo. Chi possiede una Cie in corso di validità, otterrà il rinnovo di durata illimitata alla scadenza naturale del documento.
- La carta d’identità diventa a vita
- La misura è valida solo per gli over 70
- La Cie diventa obbligatoria per tutti
La carta d’identità diventa a vita
A partire dal 30 luglio 2026 il rinnovo della carta d’identità per i cittadini con età dai 70 anni in su diventa a vita.
La norma è stata inserita dal Governo nella legge Pnrr per “semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini anziani e delle amministrazioni comunali”.
Considerato che, al 1 gennaio 2025, gli over 70 erano 10.831.525 (dato Istat), la novità si offre come opportunità anche per “ridurre il carico di lavoro degli uffici comunali e correlativamente i tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica”.
La misura è valida solo per gli over 70
Il rinnovo del documento con durata illimitato è valido solo per chi ha già compiuto i 70 anni al momento della presentazione della richiesta di rinnovo.
Non si tratta di una misura retroattiva. Ovvero non si applica ai cittadini già in possesso di una carta d’identità elettronica in corso di validità.
Alla scadenza naturale dell’attuale documento si potrà tuttavia ottenere il rinnovo a durata illimitata. La carta resta inoltre utilizzabile anche per l’espatrio.
La Cie diventa obbligatoria per tutti
La misura dedicata ai cittadini più anziani arriva in un momento in cui sono molti gli italiani impegnati nella richiesta di un nuovo documento d’identità.
A partire dal 31 gennaio 2027, la tradizionale carta d’identità cartacea non sarà infatti più valida e dovrà essere necessariamente sostituita dalla più recente versione elettronica.
La scadenza è quella del 2027, ma la necessità di rinnovare il documento potrebbe arrivare prima per chi ha necessità di viaggiare.
A partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non avrà più validità di espatrio neppure verso i paesi dell’Unione Europea. Per viaggiare all’estero sarà obbligatoria la Cie o il passaporto.