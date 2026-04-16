Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, appuntamento per richiedere la CIE: come prenotare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scatta la corsa per fare la carta d’identità elettronica prima dello stop a quella cartacea. Dal 3 agosto 2026 lo storico formato del documento di riconoscimento non sarà più valido, per l’entrata in vigore del regolamento europeo che ne vieterà la circolazione e ammetterà soltanto la CIE. La decadenza del valore legale del vecchio modello avrà effetto in tutta l’Unione europea a partire dalla stessa data, a prescindere dalla scadenza stampata sulla carta.

L’addio alla carta d’identità cartacea

L’obbligo del passaggio alla CIE è stato disposto dal regolamento europeo n.1157/2019, secondo cui dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in versione cartacea non potranno più essere utilizzate come documento di riconoscimento.

L’Unione europea ha preso questo provvedimento per far fronte ai reati di contraffazione dei documenti e di furto d’identità, che con il vecchio formato erano più semplici da eseguire per la mancanza di standard sicurezza della carta, come elementi biometrici e microchip criptati.

ANSA

L’obbligo della CIE

Con la carta d’identità elettronica sarà invece possibile combattere la falsificazione, perché dotata di un supporto in policarbonato con laserature, ologrammi e un’antenna interna analoga a quella inserita nelle carte di credito.

Dal 3 agosto, quindi, tutti i cittadini dovranno essere dotati della CIE, per non rischiare di incappare in una situazione di irregolarità a un controllo di polizia oppure di vedersi respingere il documento all’aeroporto o a un ufficio postale.

La decadenza del valore legale della vecchia carta d’identità cartacea scatterà a partire dal termine indicato dall’Ue a prescindere dalla data di scadenza riportato sul documento.

Come prendere un appuntamento

Considerato che larga parte della cittadinanza non ha ancora rinnovato la carta d’identità passando alla versione elettronica, le istituzioni consigliano fortemente a chi ne fosse privo di muoversi per tempo per evitare lunghi tempi di attesa alle anagrafi.

Alla luce delle lungaggini burocratiche e la carenza degli organici di molte Pa locali, il rischio che gli uffici possano ingolfarsi a luglio non è remoto.

In questo senso è consigliato chiedere il rilascio in anticipo rispetto all’inizio dell’estate, procedendo con la prenotazione della CIE.

Fatta eccezione per casi urgenti come viaggi di salute o imminenti, in ogni caso da documentare, non è infatti più possibile presentarsi agli uffici dell’anagrafe senza appuntamento.

Si può effettuare la prenotazione collegandosi al portale dedicato alla CIE del ministero dell’Interno, attraverso cui è necessario indicare il proprio Comune di residenza o di dimora e selezionare data e ora tra quelle disponibili.

All’appuntamento nell’ufficio preposto si dovranno presentare i documenti richiesti, tra cui codice fiscale o la tessera sanitaria, e una fototessera recente, scattata seguendo i criteri indicati per il formato.

Per il rilascio della carta di identità elettronica occorre pagare la somma di 16,79 euro, oltre i diritti fissi e di segreteria se previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.

Coloro che fanno richiesta della CIE per scadenza naturale o perché il vecchio documento è ormai deteriorato e illeggibile, devono riconsegnare l’originale cartaceo all’impiegato comunale, che provvederà a distruggerlo.

In caso di furto o smarrimento della carta d’identità, il cittadino dovrà presentare la copia della denuncia effettuata ai carabinieri o alla polizia ed esibire un altro documento di riconoscimento valido, come la patente di guida, il passaporto o, per i pensionati, il libretto della pensione.