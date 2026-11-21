Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha mostrato agli agenti una carta d’identità elettronica con il microchip manomesso ed è stato denunciato per falsità materiale. È uno degli interventi dell’operazione “Parma Sicura“, con cui la Polizia di Stato dal 13 al 21 novembre ha identificato 1.550 persone a Parma, controllato 275 veicoli e 11 locali, denunciato 15 persone e sequestrato circa 200 grammi di droga.

La carta d’identità con il microchip manomesso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto il 18 novembre nel quartiere Oltretorrente, durante un controllo in via Imbriani. La Questura ha ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, togliere il chip altera il documento, perché è parte integrante della sua funzione di identificazione e sicurezza, anche quando foto e dati stampati sono autentici.

Non è un caso isolato. A ottobre, come riporta il Dolomiti, quattro persone erano state denunciate in Alto Adige per lo stesso motivo: secondo i carabinieri, dietro molti di questi gesti c’è la convinzione, falsa, che il chip permetta di tracciare gli spostamenti di chi lo porta con sé.

I controlli e le denunce dell’operazione Parma Sicura

Tra le denunce ci sono quelle per evasione, tentato furto aggravato, spaccio e ingresso illegale in Italia. In via Ferrara un 30enne ha gettato un involucro ed è scappato alla vista degli agenti, che lo hanno raggiunto e trovato con oltre 50 grammi di hashish. Con l’aiuto delle unità cinofile, altra droga è stata trovata nascosta tra le piante del Parco Ducale e del parco Falcone e Borsellino.

Il 17 novembre, al Lidl di via Emilio Lepido, i dipendenti hanno bloccato un 31enne che aveva nascosto merce per 80 euro ed era scappato alle casse insieme a un complice, riuscito invece a fuggire. Nello stesso periodo il questore ha sospeso per 7 giorni la licenza di un Compro oro in viale Piacenza, per irregolarità nelle registrazioni, e di un bar pasticceria in via Monte Altissimo, frequentato da pregiudicati e dove era stato accertato un episodio di spaccio.

IPA