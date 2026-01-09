Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato scoperto e arrestato un cittadino moldavo che aveva richiesto la residenza a Rimini utilizzando una carta d’identità italiana ottenuta in modo fraudolento. L’uomo, già destinatario di un precedente rifiuto del permesso di soggiorno, è stato individuato dalla Polizia di Frontiera durante controlli mirati contro l’uso di documenti falsi per eludere le norme sull’immigrazione.

Il modus operandi: documenti falsi per aggirare la legge

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo l’8 gennaio 2026, quando gli agenti della Polizia di Frontiera di Rimini hanno scoperto un ingegnoso stratagemma messo in atto da un cittadino moldavo. L’uomo aveva escogitato un metodo illegale per ottenere la permanenza sul territorio nazionale, nonostante il precedente diniego del permesso di soggiorno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino moldavo si era procurato un documento d’identità comunitario contraffatto, realizzato con tale perizia da risultare praticamente indistinguibile da uno autentico durante i controlli su strada. Grazie a questo documento falso, l’uomo si era presentato presso l’ufficio anagrafe del Comune di Rimini per richiedere la residenza.

L’Ufficiale dell’Anagrafe, tratto in inganno dall’apparente autenticità del documento, aveva validato l’iscrizione anagrafica. Questo aveva permesso all’uomo di ottenere una carta d’identità italiana formalmente valida, rilasciata sulla base del documento comunitario contraffatto.

Il controllo e la scoperta della frode

La truffa è venuta alla luce durante uno specifico servizio di controllo del territorio, finalizzato a verificare la validità dei documenti presentati da cittadini extracomunitari. Gli esperti del falso documentale della Polizia di Frontiera di Rimini hanno individuato la falsificazione del documento esibito dal cittadino moldavo.

L’uomo, nato nel 1980, è stato immediatamente arrestato per il possesso di un documento falso rumeno valido per l’espatrio. Inoltre, è stato indagato per falsità ideologica per induzione in errore di pubblico ufficiale e per violazione delle norme sull’immigrazione.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Nella mattinata successiva all’arresto, il cittadino moldavo è stato condotto davanti al Tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’imputato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura locale, in attesa dell’emissione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

IPA