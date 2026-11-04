Carta Dedicata a te 2026, cosa si può comprare con la card alimentare da 1.000 euro ed entro quando attivarla
Cosa si può comprare con la Carta Dedicata a te 2026, il bonus per i beni alimentari di prima necessità destinato alle famiglie
Le legge di Bilancio 2026 ha confermato anche per il biennio 2026-2027 l’erogazione della Carta Dedicata a te, la card elettronica prepagata destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il contributo di 500 euro annui è destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. Il ministero ha già comunicato le modalità di erogazione del bonus e cosa si può comprare.
- A quanto ammonta e quando arriva il contributo
- Cosa si può comprare con la Carta dedicata a te
- Tutti gli sconti usufruibili nel 2026
A quanto ammonta e quando arriva il contributo
La Carta dedicata a te 2026 prevede un contributo totale di 1.000 euro, erogati in due tranche da 500 euro. Il primo versamento è avvenuto mercoledì 4 novembre 2026, il secondo arriverà nel mese di aprile 2027. La carta prepagata è messa a disposizione da Poste Italiane tramite PostePay.
Per attivare la Carta è necessario compiere almeno un acquisto entro mercoledì 16 dicembre 2026. Se restasse inutilizzata, la Carta sarà disattivata e il relativo contributo annuale verrà perso. In caso di disattivazione bisognerà attendere l’erogazione della seconda tranche nel 2027.
A beneficiare della Carta Dedicata a te 2026 sono i nuclei familiari di cui tutti i componenti siano iscritti all’Anagrafe della popolazione residente con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L’assegnazione alle 1.177.597 famiglie è avvenuta in ordine di reddito più basso e numero di figli minori a carico.
Cosa si può comprare con la Carta dedicata a te
La Carta dedicata a te è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica. La carta è accettata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.
Tra i beni alimentari di prima necessità acquistabili rientrano:
- carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;
- pescato fresco;
- tonno e carne in scatola;
- latte e derivati;
- uova;
- oli d’oliva e di semi;
- prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria;
- pizza e prodotti da forno surgelati;
- paste alimentari;
- riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali;
- farine di cereali;
- ortaggi freschi, lavorati, confezionati, cotti o surgelati;
- pomodori pelati e conserve di pomodoro;
- legumi;
- semi e frutti oleosi;
- frutta;
- alimenti per bambini e per la prima infanzia;
- lieviti naturali;
- miele;
- zuccheri;
- cacao in polvere e cioccolato;
- acque minerali;
- aceto di vino;
- caffè, tè e camomilla;
- prodotti DOP e IGP.
Tutti gli sconti usufruibili nel 2026
Ai possessori della Carta Dedicata a te 2026 è anche concesso uno sconto del 15% presso gli esercizi commerciali e le associazioni di commercio che stipulano un’apposita convenzione con il Ministero dell’Agricoltura. La lista aggiornata dei rivenditori aderenti è consultabile sulla sezione dedicata del sito del Masaf.