Carta Dedicata a te 2026, cosa si può comprare con la card alimentare da 1.000 euro ed entro quando attivarla

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Le legge di Bilancio 2026 ha confermato anche per il biennio 2026-2027 l’erogazione della Carta Dedicata a te, la card elettronica prepagata destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il contributo di 500 euro annui è destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. Il ministero ha già comunicato le modalità di erogazione del bonus e cosa si può comprare.

A quanto ammonta e quando arriva il contributo

La Carta dedicata a te 2026 prevede un contributo totale di 1.000 euro, erogati in due tranche da 500 euro. Il primo versamento è avvenuto mercoledì 4 novembre 2026, il secondo arriverà nel mese di aprile 2027. La carta prepagata è messa a disposizione da Poste Italiane tramite PostePay.

Per attivare la Carta è necessario compiere almeno un acquisto entro mercoledì 16 dicembre 2026. Se restasse inutilizzata, la Carta sarà disattivata e il relativo contributo annuale verrà perso. In caso di disattivazione bisognerà attendere l’erogazione della seconda tranche nel 2027.

ANSA

A beneficiare della Carta Dedicata a te 2026 sono i nuclei familiari di cui tutti i componenti siano iscritti all’Anagrafe della popolazione residente con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L’assegnazione alle 1.177.597 famiglie è avvenuta in ordine di reddito più basso e numero di figli minori a carico.

Cosa si può comprare con la Carta dedicata a te

La Carta dedicata a te è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica. La carta è accettata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Tra i beni alimentari di prima necessità acquistabili rientrano:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;

pescato fresco;

tonno e carne in scatola;

latte e derivati;

uova;

oli d’oliva e di semi;

prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria;

pizza e prodotti da forno surgelati;

paste alimentari;

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali;

farine di cereali;

ortaggi freschi, lavorati, confezionati, cotti o surgelati;

pomodori pelati e conserve di pomodoro;

legumi;

semi e frutti oleosi;

frutta;

alimenti per bambini e per la prima infanzia;

lieviti naturali;

miele;

zuccheri;

cacao in polvere e cioccolato;

acque minerali;

aceto di vino;

caffè, tè e camomilla;

prodotti DOP e IGP.

Tutti gli sconti usufruibili nel 2026

Ai possessori della Carta Dedicata a te 2026 è anche concesso uno sconto del 15% presso gli esercizi commerciali e le associazioni di commercio che stipulano un’apposita convenzione con il Ministero dell’Agricoltura. La lista aggiornata dei rivenditori aderenti è consultabile sulla sezione dedicata del sito del Masaf.