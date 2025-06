Carta Dedicata a te in attesa del decreto attuativo: quando arriva, a chi spetta e come ottenerla

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si attende il decreto attuativo per la carta “Dedicata a te”, confermata nel 2025. Il bonus arriva fino a 500 euro ed è rivolto a famiglie con Isee sotto i 15mila euro. Lo strumento si può usare per acquistare generi alimentari, carburante e spese di trasporto pubblico, erogato automaticamente senza fare domanda, come negli anni precedenti.

Quando arriva la carta Dedicata a te

La Legge di Bilancio ha confermato, anche nel 2025, la cosiddetta carta “Dedicata a te”, un contributo economico a favore dei nuclei familiari con un Isee inferiore ai 15mila euro.

Tuttavia, l’effettiva attivazione della misura resta subordinata all’emanazione del decreto attuativo, che consentirà lo sblocco dei 500 milioni stanziati per quest’anno.

I tempi del decreto attuativo

Al momento, la nuova edizione della carta “Dedicata a te” non è ancora operativa, poiché si attende l’intervento formale del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, in collaborazione con altri ministeri.

Se si dà uno sguardo ai due anni precedenti, l’erogazione è sempre partita in primavera: ad aprile nel 2023 e a inizio giugno nel 2024. In molti si aspettano quindi novità a breve, se saranno rispettate le tempistiche dello scorso anno.

Per cosa si usa la carta Dedicata a te

Per quanto riguarda gli acquisti, la carta “Dedicata a te” consente di comprare generi alimentari essenziali, secondo l’elenco aggiornato al 2024.

Tra questi troviamo:

carni (bovine, suine, avicole, ovine, caprine, cunicole)

pesce fresco

conserve di tonno e carne

latte

uova

oli vegetali

pane, pasticceria, pasta, pizza surgelata, riso, cereali, farine

ortaggi, conserve di pomodoro, legumi, frutta

alimenti per l’infanzia

lieviti, miele, cacao, tè, caffè

acque minerali

prodotti Dop e Igp.

La carta può essere impiegata esclusivamente presso punti vendita autorizzati come ipermercati, supermercati ed esercizi aderenti. Questi negozi devono essere abilitati al circuito Mastercard e possedere i Codici merceologici stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura.

Come si ottiene il bonus

Nata nel 2023 per contrastare l’aumento del costo della vita, l’impiego della carta “Dedicata a te” con il tempo è stato allargato anche ai carburanti e agli abbonamenti per i trasporti pubblici locali.

L’aiuto economico, erogato sotto forma di carta prepagata ricaricabile fornita da Poste Italiane, ha raggiunto l’anno scorso i 500 euro per nucleo familiare. Per il 2025 si prevede che il funzionamento resti invariato, in attesa del decreto attuativo che stabilirà i dettagli.

Come negli anni precedenti, non è prevista alcuna domanda da parte degli utenti: i beneficiari vengono selezionati tramite controlli automatici effettuati da Inps, Comuni e Poste. Il diritto si basa sull’Isee aggiornato e su criteri prioritari come composizione e dati anagrafici del nucleo.

Le amministrazioni locali verificano inoltre eventuali incompatibilità, come ad esempio la percezione di altri sostegni. Dopo queste verifiche, Poste Italiane emette nuove carte o ricarica quelle già attive, mentre il Comune notifica agli assegnatari le modalità di ritiro presso gli uffici postali.