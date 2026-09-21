Carta Dedicata a Te, quali sono i requisiti ISEE e come attivare il bonus da 1000 euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Torna per il quarto anno consecutivo la “Carta Dedicata a Te“, la misura di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà economiche che per il biennio 2026-2027 raddoppia e raggiunge un valore complessivo di 1.000 euro. Destinato a circa 1,17 milioni di famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, il contributo verrà erogato in due tranche da 500 euro ciascuna senza bisogno di presentare alcuna domanda.

Chi rientra nei requisiti ISEE

La “Carta Dedicata a Te” torna per il quarto anno consecutivo con la nuova edizione valida per il biennio 2026-2027, pensata per sostenere le famiglie in difficoltà economica nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il provvedimento riguarda una platea di 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, che devono essere composti da almeno tre persone con la presenza di almeno un minore e registrare un valore ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro.

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L’Inps stabilisce le graduatorie dando la precedenza alle famiglie con i figli più piccoli (a partire dai nati entro il 31 dicembre 2012) e favorendo, all’interno di ciascuna fascia, chi possiede l’indicatore economico più basso. Restano invece del tutto esclusi dal beneficio i nuclei che già percepiscono altri aiuti pubblici o ammortizzatori sociali, come l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti, la NASpI o la Cassa integrazione.

Le regole per il bonus da 1000 euro

La misura viene finanziata con 1 miliardo di euro stanziato nella legge di bilancio 2026 e garantisce un contributo complessivo che raddoppia fino a 1.000 euro per nucleo. L’erogazione avverrà in due momenti distinti: la prima quota da 500 euro sarà accreditata sulla Carta a partire dal 4 novembre 2026, mentre la seconda tranche da ulteriori 500 euro arriverà da aprile 2027.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha spiegato la scelta della struttura biennale: “Abbiamo concentrato l’intervento biennale, prima era annuale. C’è una prima tranche da 500 euro per l’annualità 2026 e un secondo intervento in aprile di ulteriori 500 euro per l’annualità 2027, per concentrare gli interventi in una fase di difficoltà”.

Per non perdere la validità del beneficio e attivare la carta, il primo acquisto deve essere necessariamente effettuato entro il 16 dicembre 2026, mentre le somme complessive dovranno essere utilizzate entro il termine finale del 10 ottobre 2027.

Come ritirare la Carta Dedicata a Te

Per ottenere il bonus i cittadini non devono presentare alcuna domanda: l’Inps individua automaticamente i beneficiari incrociando le banche dati a sua disposizione e invia gli elenchi ai Comuni per le verifiche anagrafiche. Come evidenziato dal presidente dell’Inps Gabriele Fava: “Non è più il cittadino a dover cercare l’amministrazione, ma è l’Istituto ad avvicinarsi alle persone, intercettandone bisogni e diritti”.

Una volta ricevuta la comunicazione dal Comune, i nuovi beneficiari potranno ritirare la carta ricaricabile negli uffici di Poste Italiane, mentre chi è già in possesso della tessera dalle edizioni precedenti riceverà l’accredito in modo automatico.

Oltre ai fondi statali, la misura offre un ulteriore beneficio grazie al rinnovo delle convenzioni Masaf con la grande distribuzione (Federdistribuzione, Coop, Conad e Lidl), che garantisce ai titolari uno sconto del 15% sui beni di prima necessità cumulabile con le altre promozioni in negozio.