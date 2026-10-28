Carta del docente 2027, verso la Carta Welfare: cosa succede nella Manovra al bonus da 500 euro

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Manovra proposta dal Governo Meloni e tra le iniziative proposte dalla Legge di Bilancio 2027 c’è anche un’evoluzione della Carta del docente. Il bonus da 500 euro inizialmente ideato per l’aggiornamento professionale degli insegnanti, potrebbe ampliarsi in un più ampio servizio rivolto al benessere di tutto il personale scolastico, prendendo il nome di Carta Welfare.

Cos’è la Carta del docente

La Carta del docente fu introdotta nel 2015 all’interno della legge n. 107 del 13 luglio, nota come riforma della ‘buona scuola’.

Si tratta di un bonus, inizialmente del valore di 500 euro, pensato per supportare l’aggiornamento professionale dei docenti.

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La somma erogata poteva essere utilizzata per l’acquisto di libri e materiale didattico, per corsi, convegni e master.

Nel corso degli anni la fetta di insegnanti beneficiari si è ampliata, accogliendo anche i supplenti annuali, e il contributo è diminuito. Nel 2025 era di 383 euro, nel 2026 di circa 370 euro.

Cosa cambia con la Carta Welfare

La nuova Legge di Bilancio potrebbe far confluire la precedente Carta del docente in una Carta Welfare di più ampio respiro, offrendo una più vasta gamma di servizi.

Il nuovo bonus, puntando al sostegno del benessere complessivo del docente, potrà essere utilizzato non solo per la formazione, ma anche per spese quotidiane e servizi sanitari.

Potrebbero essere inclusi, ad esempio, assistenza sanitaria, coperture assicurative, agevolazioni sui trasporti e ulteriori costi legati al lavoro.

Non è ancora possibile stabilire a quanto ammonterà il nuovo bonus e se e come cambierà la platea di beneficiari.

Rivolta anche al personale ATA

La Carta del docente, così come da definizione, è sempre stata destinata esclusivamente al corpo insegnante.

La nuova Carta Welfare potrebbe – ma si tratta solo di un’ipotesi – essere accessibile anche al personale ATA, ovvero assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici.

L’allargamento della platea potrebbe, però, comportare una necessaria riduzione della somma messa a disposizione dei beneficiari.

Si tratta di una manovra già in linea con la nuova strategia adottata dall’esecutivo lo scorso settembre, con l’istituzione di un’assicurazione sanitaria integrativa per il personale della scuola e del Ministero.