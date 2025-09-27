Carta della Cultura digitale per i libri dal 1° ottobre, i requisiti e come richiedere il bonus da 100 euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In arrivo per le famiglie italiane un nuovo bonus da 100 euro per l’acquisto di libri. A partire dal 1° ottobre si potrà richiedere la Carta della Cultura digitale, uno strumento pensato per stimolare i consumi culturali delle famiglie con basso reddito, dai libri al cinema fino ai musei. La domanda va presentata da chi ha i requisiti necessari esclusivamente sull’app Io, entro una finestra di 30 giorni.

Cos’è e come funziona la Carta della Cultura

La Carta della Cultura è uno strumento pensato per contrastare la povertà educativa e culturale e consiste in un bonus per l’acquisto di libri e altri servizi culturali, come i biglietti di cinema, teatro e musei.

Si tratta di una iniziativa del ministero della Cultura in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, con la gestione tecnica affidata a PagoPa, Consap e Sogei.

La carta, spiega il ministero in una nota, è in formato digitale e ha un valore di 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024, quindi fino a 500 euro totali.

Il ministero ha già fatto sapere che un ulteriore bonus da 100 euro relativo all’annualità 2025 sarà reso disponibile in un secondo momento.

Chi può richiederla: i requisiti

La Carta della Cultura è destinata alle famiglie con basso reddito. Questi i requisiti per poter fare domanda:

essere residenti in Italia;

avere un Isee inferiore a 15 mila euro.

Ogni nucleo familiare potrà avere una sola carta.

Quando fare domanda

La domanda per poter ricevere il bonus di 100 della Carta della Cultura va fatta esclusivamente tramite l’app per i servizi pubblici Io, gestita da PagoPa.

Si accede all’app utilizzando le proprie credenziali digitali, SPID o Carta di identità elettronica (CIE).

Si potrà presentare la domanda a partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre. Per chi vuole il bonus è consigliabile sbrigarsi a inviare la domanda, dato che il bonus è erogato fino a esaurimento fondi.



Una volta inviata la richiesta, si dovrà attendere la pubblicazione delle graduatorie – una per ogni annualità dal 2020 al 2024 – che saranno stilate in base all’Isee dell’anno a cui è riferita la carta e all’ordine di presentazione delle domande.

Dove spendere il bonus

La carta della Cultura potrà essere utilizzata nei 12 mesi successivi al rilascio, l’importo non potrà essere speso ovunque ma soltanto nei punti vendita autorizzati.

L’elenco delle librerie e dei punti vendita autorizzati sarà consultabile su una piattaforma dedicata, non ancora disponibile.