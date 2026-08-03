Carta di identità cartacea valida dopo il 3 agosto solo in Italia, per l'estero serve quella elettronica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tempo scaduto per la carta d’identità cartacea. Il classico formato del documento di riconoscimento non è più considerato valido per i viaggi all’estero, ma avrà valore legale soltanto in Italia fino alla scadenza naturale. Il prolungamento dei termini è arrivato per la deroga decisa dal governo al regolamento europeo che prevede la circolazione soltanto della CIE.

Lo stop dal 3 agosto

Da lunedì 3 agosto la carta d’identità cartacea va in soffitta per effetto del regolamento Ue 2025/1208 che, aggiornando e sostituendo il precedente regolamento 2019/1157, ha stabilito lo stop all’utilizzo del classico modello del documento di riconoscimento, in favore della versione elettronica.

Le ragioni del provvedimento riguardano il rafforzamento degli standard di sicurezza, che la CIE può garantire grazie al possesso della componente per la lettura ottica (Mrz, machine-readable zone) e del microchip contenente i dati biometrici. Caratteristiche assenti nel formato cartaceo, per questo maggiormente soggetto alle falsificazioni.

ANSA

Per l’estero accettata solo la CIE

In forza delle regole applicate in tutta l’UE, per viaggiare nell’area Schengen è dunque obbligatoria la carta d’identità elettronica, o in alternativa il passaporto.

Alle frontiere non saranno più accettate le versioni cartacee, ancora circa 5 milioni circolanti in Italia nonostante la corsa per alla CIE andata in scena negli ultimi mesi, che ha ingolfato non pochi uffici dell’anagrafe in tutto il Paese.

Per cosa è valida la carta d’identità cartacea in Italia

Il governo ha prolungato la validità della carta d’identità cartacea come documento di riconoscimento, fino alla scadenza naturale e soltanto in Italia, proprio per evitare che ostacoli burocratici o organizzativi potessero privare i cittadini di diritti e servizi essenziali, come:

Accesso ai servizi pubblici;

Consegna della corrispondenza;

Notifica di atti giudiziari;

Pratiche assicurative;

Pratiche presso rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero;

Prestazioni sanitarie;

Rapporti con la P.A.;

Riscossione delle pensioni;

Ritiro e deposito di denaro presso banche e uffici postali;

Servizi previdenziali.