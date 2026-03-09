Carta Docente 2026, cosa si può acquistare dai trasporti agli strumenti musicali entro il 31 agosto 2027

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A partire da lunedì 9 marzo è attivabile la Carta del Docente 2026, che ha un importo pari a 383 euro e una platea di beneficiari di oltre 1 milione di insegnanti. Ma cosa si può acquistare con essa? Le categorie di spese ammissibili sono state ampliate: per la prima volta sono stati inclusi gli acquisti di strumenti musicali e i servizi di trasporto di persone.

Carta del Docente 2026 al via da lunedì 9 marzo: i beneficiari

Prende il via lunedì 9 marzo la Carta del Docente per l’anno scolastico 2025-2026.

La platea di beneficiari supera il milione di insegnanti (oltre 200 mila docenti in più rispetto allo scorso anno). La Carta è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo di convitti e educandati.

Cosa si può acquistare con la Carta del Docente 2026

La Carta del Docente 2026 ha un importo pari a 383 euro.

Le categorie di spesa ammissibili sono state ampliate: oltre all’acquisto di libri e riviste, attività di formazione e aggiornamento, musei, mostre, teatri, acquisto di hardware e software, per la prima volta sono stati previsti anche i servizi di trasporto di persone e l’acquisto di strumenti musicali.

A questo importo, come si legge in una nota del MIM, su volontà del ministro Valditara si aggiungono ulteriori 281 milioni da destinare alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, pc, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti.

La polemica di Renzi sulla Carta del Docente 2026

Matteo Renzi ha pubblicato sui social un commento polemico sulla Carta del Docente 2026. Lo scorso 7 marzo, il fondatore e leader di Italia Viva ha scritto: “Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la Carta del Docente con 500 euro per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500 euro ma 383 euro”.

Il messaggio di Renzi prosegue così: “Meloni aumenta le consulenze di Chigi, gli stipendi dei dirigenti romani, le assunzioni di amici e amichetti, ma taglia sulla carta del docente, taglia ai professori. Tutti zitti anche stavolta? O qualcuno dirà finalmente che è una vergogna?”.

In una nota, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha replicato: “Questo governo ha esteso la Card Docente a 253 mila insegnanti precari finora esclusi”.

Sulle polemiche relative alla Carta del Docente è intervenuto anche lo scrittore e professore Enrico Galiano, che ha definito la carta “indecente“, sottolineando i ritardi nell’erogazione e l’importo ridotto.