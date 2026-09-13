Carta Docente, perché la piattaforma è bloccata e cosa succede ai 383 euro non spesi: le ipotesi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La piattaforma della Carta del Docente è temporaneamente chiusa per il passaggio al nuovo anno scolastico. Dal 15 settembre è prevista la riapertura per utilizzare i residui della Carta 2025/2026 e gli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze. Resta da chiarire la posizione di chi non ha utilizzato i 383 euro disponibili nell’ultimo anno scolastico.

Carta Docente, piattaforma chiusa fino al 15 settembre

La piattaforma della Carta del Docente è attualmente non disponibile. La sospensione, comunicata attraverso il portale dedicato, è legata alle operazioni necessarie per il ripristino della platea dei beneficiari e per la gestione delle somme ancora disponibili.

Come scritto da OrizzonteScuola.it, la chiusura dopo il 31 agosto rappresenta una procedura ormai ricorrente: al termine dell’anno scolastico vengono effettuati i conteggi e predisposto il nuovo accredito.

Quest’anno, però, il sistema deve tenere conto anche dell’ampliamento della platea introdotto con la Carta del Docente 2025/2026.

L’avviso pubblicato sulla piattaforma indica che il servizio tornerà accessibile a partire da martedì 15 settembre 2026, per consentire l’utilizzo dei residui relativi all’anno scolastico 2025/2026 e degli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze.

Carta del Docente 2025/2026, importo di 383 euro

La principale novità dell’ultimo anno scolastico riguarda l’estensione della Carta del Docente anche al personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno (mentre in precedenza il bonus era destinato ai docenti di ruolo).

L’allargamento dei beneficiari ha avuto una conseguenza diretta sull’importo della Carta. Il valore, infatti, non è più automaticamente fissato a 500 euro, ma viene determinato annualmente in relazione al numero dei destinatari e alle risorse disponibili.

Per il 2025/2026 l’importo riconosciuto è stato pari a 383 euro. La somma è destinata alla formazione e all’autoaggiornamento e può essere utilizzata per le spese ammesse dalla normativa, compresi libri, corsi, strumenti e altri beni o servizi previsti.

Cosa succede ai soldi non spesi

Il punto centrale in vista della riapertura riguarda i cosiddetti residui della Carta del Docente.

Le somme non utilizzate possono essere impiegate entro i termini previsti, mentre la piattaforma deve distinguere tra i diversi importi presenti nel portafoglio del beneficiario.

Per la Carta 2025/2026 il termine di utilizzo indicato è il 31 agosto 2027. La riapertura del 15 settembre dovrebbe quindi consentire ai beneficiari che hanno ancora disponibilità residue di tornare a utilizzare il proprio credito.

Resta invece un interrogativo per chi non ha speso nulla dei 383 euro. La questione non è secondaria, perché la riapertura annunciata dal ministero parla espressamente di utilizzo dei “residui”.

Chi non ha mai utilizzato la Carta avrà nuovamente i 383 euro?

Un precedente può aiutare a capire il problema, anche se non è detto che la procedura venga replicata.

Lo scorso anno, chi non aveva utilizzato il precedente bonus da 500 euro e non aveva effettuato neppure l’accesso alla piattaforma non si era visto riaccreditare automaticamente la somma con la riapertura di novembre.

In quel caso, l’importo non era stato considerato un residuo e gli interessati avevano dovuto attendere la successiva riapertura generale della piattaforma, avvenuta nel marzo 2026.

Per il 2026/2027 resta quindi da verificare se il ministero considererà anche i 383 euro non utilizzati come residui della Carta 2025/2026. È uno dei principali aspetti da chiarire con la piena riattivazione del servizio.

Perché la piattaforma viene chiusa ogni anno

La sospensione della piattaforma a cavallo tra due anni scolastici serve a consentire l’aggiornamento della platea e dei relativi importi.

Il meccanismo è diventato più complesso dopo l’ingresso dei docenti con contratto a termine tra i beneficiari.

La chiusura del servizio non significa quindi la cancellazione del bonus, ma un’interruzione legata alle operazioni amministrative di passaggio.

La data da segnare sul calendario, come detto,Il portale torna accessibile dal 15 settembre per i residui della Carta 2025/2026 e per gli importi riconosciuti dopo le sentenze. Resta da chiarire il caso dei docenti che non hanno utilizzato il bonus. è il 15 settembre 2026, quando la piattaforma dovrebbe tornare operativa per la gestione dei residui 2025/2026.

Per i docenti resta soprattutto da verificare la disponibilità effettiva del proprio portafoglio e, nel caso di mancato utilizzo dell’intera somma, le modalità con cui il credito verrà classificato e reso nuovamente spendibile.